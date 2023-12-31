'Đệ nhất mỹ nhân' thập niên 90 sống an nhàn bên con trai sau thời gian 'lăn lộn' trong showbiz, khoe khu vườn 2.500m2 xum xuê cây trái khiến CĐM ngỡ ngàng

Hậu trường 31/12/2023 08:59

Sau hơn 1 năm tuyên bố giải nghệ, diễn viên phim "Người đẹp Tây Đô" có cuộc sống hạnh phúc bên con trai. Đặc biệt, Việt Trinh còn gây sốc khi sở hữu khu nhà vườn rộng hàng nhìn mét vuông khiến cư dân mạng trầm trồ.

Việt Trinh là biểu tượng nhan sắc những năm 90 với đôi mắt to tròn và vẻ đẹp kiêu sa, đài các. Nữ diễn viên từng được xem là biểu tượng sắc đẹp ở những năm 90 của thế kỷ trước, được truyền thông khi ấy phong tặng nhiều danh xưng mỹ miều: Đệ nhất mỹ nhân, Người đẹp Tây Đô, Nữ hoàng ảnh lịch… Không chỉ dừng lại ở vẻ “sắc nước hương trời”, tài năng của Việt Trinh còn được ghi nhận trong rất nhiều bộ phim nổi tiếng: Lệnh truy nã, Công tử Bạc Liêu, Người đẹp Tây Đô, Sương gió biên thùy…

 

'Đệ nhất mỹ nhân' thập niên 90 sống an nhàn bên con trai sau thời gian 'lăn lộn' trong showbiz, khoe khu vườn 2.500m2 xum xuê cây trái khiến CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 1

'Đệ nhất mỹ nhân' thập niên 90 sống an nhàn bên con trai sau thời gian 'lăn lộn' trong showbiz, khoe khu vườn 2.500m2 xum xuê cây trái khiến CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 2
 Từ khi còn đi học ở trường điện ảnh, Việt Trinh đã nhận được nhiều lời mời đóng phim nhờ ngoại hình xinh xắn, bắt mắt, đặc biệt là đôi mắt đầy chất điện ảnh.

Tuy đã không còn chăm chỉ hoạt động showbiz hay đóng phim như trước, Việt Trinh vẫn được nhiều thế hệ khán giả mến mộ. Đầu tháng 1/2022, Việt Trinh bất ngờ tuyên bố giải nghệ, ngừng đóng phim để tập trung chăm sóc con trai.

Ở tuổi 50, Việt Trinh vẫn giữ được nhan xinh đẹp. Cô còn được nhiều người gọi là "người đẹp không tuổi" vì quá trẻ trung. Ngoài những lúc bận rộn kinh doanh, Việt Trinh thường đưa con trai du lịch trong và ngoài nước. Cô thường xuyên chụp ảnh chung nhưng vẫn giấu mặt con.

'Đệ nhất mỹ nhân' thập niên 90 sống an nhàn bên con trai sau thời gian 'lăn lộn' trong showbiz, khoe khu vườn 2.500m2 xum xuê cây trái khiến CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 3
Nữ diễn viên vẫn giấu nhẹm danh tính của con trai 

Trên trang cá nhân, ngoài ảnh chụp cùng con trai, Việt Trinh còn thường xuyên khoe rất nhiều trái cây như xoài, táo, mận, sung... mà cô thu hoạch được từ khu nông trại rộng 2.500m2 của mình khiến cư dân mạng trầm trồ. 

Theo Việt Trinh, khu vườn là nơi giúp cô thư giãn, nghỉ ngơi sau thời gian tập trung công việc tại TP.HCM. “Tôi làm việc đôi lúc căng thẳng quá thì về quê để nghỉ ngơi. Tôi cứ rảnh là về à. Tôi trồng những cây mà hầu như người ta không trồng nữa như ổi ruột đỏ, cây trâm, vú sữa tím, hồng quân,... Nhiều người không nghĩ tới cây trái đó nữa nhưng tôi lại trồng trong vườn vì tôi rất thích. Ngày bé đi kinh tế mới ở Bình Phước, tôi hay ăn quả đó nên khi lớn lên tôi thích trồng. Tôi phải nhờ mọi người dưới miền Tây gửi cây lên", người đẹp chia sẻ với báo chí. 

'Đệ nhất mỹ nhân' thập niên 90 sống an nhàn bên con trai sau thời gian 'lăn lộn' trong showbiz, khoe khu vườn 2.500m2 xum xuê cây trái khiến CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 4

'Đệ nhất mỹ nhân' thập niên 90 sống an nhàn bên con trai sau thời gian 'lăn lộn' trong showbiz, khoe khu vườn 2.500m2 xum xuê cây trái khiến CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 5
 Khu vườn được nữ diễn viên đầu tư, chăm chút vô cùng kỹ lưỡng

Nữ diễn viên từng tiết lộ bản thân cô là người thích trồng cây. Vì vậy, nhiều bạn bè biết được sở thích này nên thường gửi tặng cô các loại cây để tô điểm cho khu vườn của mình. Nữ diễn viên sinh năm 1972 chia sẻ: “Ở miền quê thì thật sự hơi buồn. Nhưng khi bị căng thẳng, quê nhà lại cho tôi cảm giác thanh bình. Khi đó, tôi không suy nghĩ nhiều chuyện nữa, đầu óc rất thoải mái, cho nên tôi rất thích. Mỗi khi có thời gian rảnh là tôi sẽ về". 

'Đệ nhất mỹ nhân' thập niên 90 sống an nhàn bên con trai sau thời gian 'lăn lộn' trong showbiz, khoe khu vườn 2.500m2 xum xuê cây trái khiến CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 6

'Đệ nhất mỹ nhân' thập niên 90 sống an nhàn bên con trai sau thời gian 'lăn lộn' trong showbiz, khoe khu vườn 2.500m2 xum xuê cây trái khiến CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 7
Các trái cây được nữ diễn viên thu hoạch để gửi tặng người thân, bạn bè

Nhiều người không khỏi thích thú trước không gian xanh mát tại vườn nhà Việt Trinh. “Khu vườn nhiều loại trái cây quá, thích thật chị ơi". “Xem mà thích ghê luôn, muốn được về quê chị một lần"... là những bình luận thường xuyên xuất hiện bên dưới những bài viết chia sẻ về khu vườn của Việt Trinh. 

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