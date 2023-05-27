Để mặt mộc xuống phố, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ lộ nhan sắc thực sự sau 3 lần sinh nở

Nhan sắc khi chưa điểm phấn tô son của bà mẹ 3 con khiến nhiều người ngỡ ngàng.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh đi dạo phố cùng các con. Nữ ca sĩ diện trang phục năng động, trẻ trung và đặc biệt là không ngại khoe mặt mộc. Nhan sắc thực sự của cô khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Cô xuống phố với bộ trang phục trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn, mảnh mai. Có thể thấy sau sinh nở, Phạm Quỳnh Anh cũng về dáng với tốc độ khá nhanh. Cô áp dụng phương pháp giảm cân bằng nước detox và tập yoga đều đặn. Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh thường đăng tải hình ảnh thực hiện những động tác yoga trông cây chuối, tư thế chiến binh, plank để tập trung làm săn chắc và là phẳng cơ bụng.
Trước đó, Phạm Quỳnh Anh cũng để mặt mộc tự nhiên xuất hiện xùng cô con gái trong trang phục thoải mái để và gương mặt rạng rỡ dù không trang điểm gì và chụp hình lưu niệm cùng các con. Con gái lớn của nữ ca sĩ với "ông bầu" Quang Huy đã vào độ tuổi thiếu nữ, sở hữu chiều cao ấn tượng.
Phạm Quỳnh Anh khá kín tiếng trong mối quan hệ với bạn trai kém tuổi. Nhưng nhiều lời đồn đoán của người dùng mạng xã hội đều cho rằng bạn trai của nữ ca sĩ là một doanh nhân thành đạt. Dù chưa lên tiếng xác minh nhưng Phạm Quỳnh Anh cũng chưa từng phủ nhận bất kỳ thông tin nào.