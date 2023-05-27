Để mặt mộc xuống phố, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ lộ nhan sắc thực sự sau 3 lần sinh nở

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh đi dạo phố cùng các con. Nữ ca sĩ diện trang phục năng động, trẻ trung và đặc biệt là không ngại khoe mặt mộc. Nhan sắc thực sự của cô khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Cô xuống phố với gương mặt hoàn toàn tự nhiên nhưng vẫn nét nào ra nét đấy.

Cô xuống phố với bộ trang phục trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn, mảnh mai. Có thể thấy sau sinh nở, Phạm Quỳnh Anh cũng về dáng với tốc độ khá nhanh. Cô áp dụng phương pháp giảm cân bằng nước detox và tập yoga đều đặn. Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh thường đăng tải hình ảnh thực hiện những động tác yoga trông cây chuối, tư thế chiến binh, plank để tập trung làm săn chắc và là phẳng cơ bụng.