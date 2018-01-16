Dòng status đầy tâm trạng của Nữ hoàng sắc đẹp Toàn cầu Ngọc Duyên sau 2 ngày về nhà chồng

Hậu trường 16/01/2018 17:41

Nữ hoàng sắc đẹp Toàn cầu Ngọc Duyên khiến công chúng xúc động khi đọc dòng trạng thái mà cô chia sẻ sau khi về nhà chồng.

Sau khi hoàn thành nghi thức cưới tại nhà gái Vũng Tàu, tối 14/1, Ngọc Duyên và ông xã đã tổ chức hôn lễ xa hoa tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội trước sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình, bạn bè thân hữu.

Trong lúc công chúng đang rất hiếu kỳ về cuộc sống của cô dâu trẻ khi lần đầu về làm dâu đất Hà thành, mới đây, Ngọc Duyên đã đăng dòng trạng thái nói về cảm xúc của mình sau khi kết hôn.

Cô viết: “Cuộc đời bước sang một trang mới khi vừa chớm tuổi 25! Cám ơn cuộc đời... sau tất cả mọi sự cố gắng là những may mắn. Cám ơn ba mẹ, cám ơn chồng yêu, cám ơn tất cả mọi người xung quanh luôn dành cho em sự quan tâm, yêu thương và quý mến. Giờ là lúc phải trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn vì con đường còn rất dài, xây dựng một gia đình hạnh phúc, vững mạnh là mục tiêu tiếp theo của em”.

Dòng trạng thái của Nữ hoàng sắc đẹp Toàn cầu 2016 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Đặc biệt, cư dân mạng cũng vô cùng hào hứng để lại bình luận bên dưới bài viết.

Dòng status đầy tâm trạng của Nữ hoàng sắc đẹp Toàn cầu Ngọc Duyên sau 2 ngày về nhà chồng - Ảnh 1

Dưới bài viết, Ngọc Duyên nhận được rất nhiều lời chúc phúc của cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

Dòng status đầy tâm trạng của Nữ hoàng sắc đẹp Toàn cầu Ngọc Duyên sau 2 ngày về nhà chồng - Ảnh 2

Nữ hoàng sắc đẹp Toàn cầu 2016 vui vẻ trả lời bình luận của bạn bè - Ảnh: FBNV

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