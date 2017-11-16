Đỗ Mỹ Linh diện bikini nóng bỏng trước thềm chung kết Miss World: Xem ảnh hậu trường mà không tin được

Bộ ảnh bikini mới chụp của Đỗ Mỹ Linh khiến nhiều người mãn nhãn bởi vóc dáng nuột nà cùng những đường cong cơ thể nóng bỏng. Xem ảnh hậu trường, fan càng xuýt xoa trước vẻ đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2016.

Trước thềm chung kết Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2017, Hoa hậu Việt Nam 2016 đã cùng ekip thực hiện bộ ảnh mới. Nhờ có vóc dáng đẹp và vòng eo thon gọn nên Đỗ Mỹ Linh phù hợp với nhiều mẫu áo tắm gợi cảm.

Sau thời gian chăm chỉ tập luyện, người đẹp khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ trước những đường cong cơ thể siêu gợi cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-my-linh-dien-bikini-nong-bong-truoc-them-chung-ket-miss-world-xem-anh-hau-truong-ma-khong-tin-duoc-256095.html