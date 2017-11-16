Đỗ Mỹ Linh diện bikini nóng bỏng trước thềm chung kết Miss World: Xem ảnh hậu trường mà không tin được

Hậu trường 16/11/2017 16:03

Bộ ảnh bikini mới chụp của Đỗ Mỹ Linh khiến nhiều người mãn nhãn bởi vóc dáng nuột nà cùng những đường cong cơ thể nóng bỏng. Xem ảnh hậu trường, fan càng xuýt xoa trước vẻ đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2016.

Trước thềm chung kết Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2017, Hoa hậu Việt Nam 2016 đã cùng ekip thực hiện bộ ảnh mới. Nhờ có vóc dáng đẹp và vòng eo thon gọn nên Đỗ Mỹ Linh phù hợp với nhiều mẫu áo tắm gợi cảm.

Sau thời gian chăm chỉ tập luyện, người đẹp khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ trước những đường cong cơ thể siêu gợi cảm.

Đỗ Mỹ Linh diện bikini nóng bỏng trước thềm chung kết Miss World: Xem ảnh hậu trường mà không tin được - Ảnh 1

Đỗ Mỹ Linh diện bikini nóng bỏng trước thềm chung kết Miss World: Xem ảnh hậu trường mà không tin được - Ảnh 2
Đỗ Mỹ Linh khoe vóc dáng nuột nà trong bộ bikini màu xanh nước biển - Ảnh: Internet

Đỗ Mỹ Linh diện bikini nóng bỏng trước thềm chung kết Miss World: Xem ảnh hậu trường mà không tin được - Ảnh 3
Người đẹp tự tin với vòng eo thon gọn sau thời gian tập luyện kiên trì - Ảnh: Internet

Đỗ Mỹ Linh diện bikini nóng bỏng trước thềm chung kết Miss World: Xem ảnh hậu trường mà không tin được - Ảnh 4
Hoa hậu Việt Nam 2016 được nhiều người yêu mến vì đẹp cả người lẫn nết - Ảnh: Internet

Đỗ Mỹ Linh diện bikini nóng bỏng trước thềm chung kết Miss World: Xem ảnh hậu trường mà không tin được - Ảnh 5
Vóc dáng nóng bỏng của Đỗ Mỹ Linh trong bộ bikini 2 mảnh - Ảnh: Internet

Đỗ Mỹ Linh diện bikini nóng bỏng trước thềm chung kết Miss World: Xem ảnh hậu trường mà không tin được - Ảnh 6
Nhờ có đường cong hấp dẫn nên Đỗ Mỹ Linh phù hợp với nhiều mẫu áo tắm - Ảnh: Internet

Đỗ Mỹ Linh diện bikini nóng bỏng trước thềm chung kết Miss World: Xem ảnh hậu trường mà không tin được - Ảnh 7
Đỗ Mỹ Linh đang trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017 tại Trung Quốc. Cô được đánh giá cao vì có lòng nhân ái và sở hữu nhan sắc nổi bật - Ảnh: Internet

Đỗ Mỹ Linh diện bikini nóng bỏng trước thềm chung kết Miss World: Xem ảnh hậu trường mà không tin được - Ảnh 8
Ảnh chụp từ clip hậu trường cho thấy nhan sắc trên ảnh của Đỗ Mỹ Linh là hoàn toàn chân thực - Ảnh cắt từ clip

Đỗ Mỹ Linh diện bikini nóng bỏng trước thềm chung kết Miss World: Xem ảnh hậu trường mà không tin được - Ảnh 9
Vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ của người đẹp Hà thành - Ảnh cắt từ clip

Đỗ Mỹ Linh diện bikini nóng bỏng trước thềm chung kết Miss World: Xem ảnh hậu trường mà không tin được - Ảnh 10
Đỗ Mỹ Linh là thí sinh được đánh giá khá cao tại Miss World năm nay - Ảnh cắt từ clip

Đỗ Mỹ Linh đứng đầu bình chọn, có khả năng được đặc cách vào thẳng Chung kết ‘Hoa hậu Thế giới 2017’

Đỗ Mỹ Linh đứng đầu bình chọn, có khả năng được đặc cách vào thẳng Chung kết ‘Hoa hậu Thế giới 2017’

Mỹ Linh tiếp tục gây ấn tượng tại đấu trường nhan sắc quốc tế “Hoa hậu Thế giới 2017”.

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Từ khóa:   Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh Miss World Hoa hậu Thế giới 2017

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