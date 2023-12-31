Trong tập 10 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, dàn sao nữ đã có dịp ngồi lại cùng nhau tại nhà chung, tham gia trò chơi chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Nói về chuyện tình yêu và hôn nhân, Diệp Lâm Anh không lẩn tránh mà vô cùng thẳng thắn chia sẻ quan điểm.

Theo đó, khi được Đoan Trang hỏi: "Điều gì làm em tổn thương tột cùng trong tình yêu để em chấp nhận dừng lại?". Diệp Lâm Anh cho biết, sự tôn trọng quan trọng nhất trong tình yêu và hôn nhân vì vậy đến một lúc bản thân không nhận được đủ sự tôn trọng thì sẽ chấp nhận buông tay: "Đối với em, chuyện phản bội có thể tha thứ nhiều lần được. Chuyện lớn nhất là em không nhận được sự tôn trọng. Ngày xưa em rất gắt, suy nghĩ: 'Người ta nhất định không được phản bội mình' nhưng khi có con lại khác. Có con rồi chỉ nghĩ cho con, không nghĩ cho cảm xúc của mình nữa, lo lắng con sau này sẽ thế nào. Đến một ngày người ta không dành đủ sự tôn trọng cho em, không quan tâm cảm xúc em nữa. Khi em khóc, em tự lấy khăn giấy lau nước mắt xong lại ra ôm con. Cái đấy mới là lý do em quyết định dừng lại".

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên khẳng định bản thân đã dần lấy lại sức sống và tình yêu dành cho sự nghiệp Diệp Lâm Anh vừa kết thúc vụ kiện ly hôn, giành quyền nuôi con với chồng cũ - thiếu gia Nghiêm Đức - sau gần hai năm tranh chấp, ly thân. Kết thúc phiên tòa phúc thẩm cuối tháng 9, diễn viên và chồng cũ được tuyên mỗi người nuôi một con, Nghiêm Đức tự nguyện cấp dưỡng 50 triệu đồng mỗi tháng nuôi con gái. Hiện, Diệp Lâm Anh nuôi con gái lớn Boorin, còn chồng cũ nuôi con trai B.Boy. Chiều thứ Sáu hàng tuần, nữ diễn viên được đón con trai về ở cùng cô và con gái đến chiều Chủ nhật. Tuần tiếp theo, cô sẽ đưa con gái sang bên nhà nội ở với em trai và bố. Cô và thiếu gian Nghiêm Đức ly hôn gây ồn ào cõi mạng suốt 1 thời gian dài Người đẹp nói thời gian qua vụ án kéo dài quá lâu nên cô chỉ muốn mọi thứ sớm kết thúc. Sau những ngày khủng hoàng tâm lý vì chuyện gia đình đổ vỡ, vướng vào tranh chấp quyền nuôi con, Diệp Lâm Anh khẳng định đã lấy lại tinh thần, mạnh mẽ, bình tĩnh hơn. Với nữ diễn viên, điều khó khăn nhất cô phải đối mặt, vượt qua ở hiện tại là sự cô đơn. Nhưng cô tin nó sẽ giúp bản thân cứng rắn, mạnh mẽ hơn.

Diệp Lâm Anh tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng Theo "bà mẹ 2 con", phụ nữ có nhiều thứ đáng quan tâm như gia đình, con cái, sự nghiệp hay nhan sắc. Do đó, cô muốn có thời gian bình tâm, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trước khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc mới. Diệp Lâm Anh xem việc tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là cơ hội để bản thân tự chữa lành sau sóng gió đời tư. Thí sinh nói không ngại thi hát, vũ đạo ở tuổi ngoài 30 vì chương trình còn có những "chị đẹp" hơn cô cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Vượt qua khuôn khổ cuộc thi, cô xem đây là cơ hội để các nghệ sĩ nữ gặp gỡ, chia sẻ.

Diệp Lâm Anh lần đầu tiết lộ bị mắc bệnh 'trầm cảm cười', Lệ Quyên đồng cảm nhắn nhủ đàn em 'khóc được là tốt' Trong tập 4 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, 30 nghệ sĩ cùng nhau bước vào nhà chung. Tại buổi tiệc tối, lần đầu tiên các nghệ sĩ có cơ hội gần gũi và trò chuyện những câu chuyện chưa bao giờ kể. Diệp Lâm Anh cũng có những phút giây trải lòng về căn bệnh trầm cảm của bản thân.

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