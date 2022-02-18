Diễn viên Thu Quỳnh nhiễm Covid-19 không rõ nguồn lây, sức khỏe hiện ra sao?

Hậu trường 18/02/2022 14:32

Diễn viên Thu Quỳnh tích cực xông sau khi nhiễm Covid-19, sau khi đỡ sốt, nữ diễn viên "rào chắn" kỹ càng để vào bếp nấu ăn cho gia đình.

Vừa qua, trên trang cá nhân, diễn viên Thu Quỳnh "Về nhà đi con" thông báo cho biết mình đã bị nhiễm Covid-19. Chia sẻ hình ảnh que test 2 vạch sau khi tự kiểm tra tại nhà, nữ diễn viên cho biết chỉ trong 1 ngày cô đã chuyển từ âm tính thành dương tính và không rõ nguồn lây. Nữ diễn viên bị những biểu hiện như ho, sốt và gai gai trong người...

Diễn viên Thu Quỳnh nhiễm Covid-19 không rõ nguồn lây, sức khỏe hiện ra sao? - Ảnh 1

Chia sẻ với Dân Trí, Thu Quỳnh cho biết: "Trưa hôm qua, tôi test thấy một vạch nên đón con về, bé ngủ chung phòng với mẹ. Sáng nay tôi bị sốt, tôi kiểm tra và thấy que thử lên hai vạch. Tôi cũng không rõ nguồn lây từ đâu. Mấy hôm trước đó, tôi chỉ đi siêu thị mua đồ ăn và sang nhà bố mẹ thôi. Hiện tôi phải theo dõi sức khỏe cả hai mẹ con, bé ở cùng nhà với mẹ nhưng ở phòng khác".

Diễn viên Thu Quỳnh nhiễm Covid-19 không rõ nguồn lây, sức khỏe hiện ra sao? - Ảnh 2

 

Sau khi phát hiện bị nhiễm, nữ diễn viên tích cực bồi bổ sức khỏe và thực hiện việc xông. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cho biết sau 1 ngày, hiện tại sức khỏe cô đã tốt hơn và đã hết sốt. Chính vì vậy, nữ diễn viên "Về nhà đi con" đã quyết định bảo hộ kỹ càng để đi lại trong nhà và để vào bếp nấu cơm cho gia đình.

Diễn viên Thu Quỳnh nhiễm Covid-19 không rõ nguồn lây, sức khỏe hiện ra sao? - Ảnh 3

Sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua, rất nhiều sao Việt khác như: Tóc Tiên, Touliver, Soobin Hoàng Sơn, Justatee, Minh Tú... cũng thông báo bị nhiễm bị nhiễm COVID-19 khi có các triệu chứng của bệnh. Tuy nhiên, do đã được tiêm chủng và có sức khỏe tốt, tất cả đều tự điều trị khỏi khi các ly tại nhà.

Trong đó, Minh Tú hiện là nghệ sĩ bị ảnh hưởng nhiều nhất với loạt di chứng hậu COVID-19 như khó ngủ, bị hụt hơi, trầm cảm nhẹ... khiến cô phải nghỉ ngơi khá lâu cũng như xuất hiện với hình ảnh còn mệt mỏi, nói chuyện hụt hơi trong sự kiện ra mắt phim mới đây.

 

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