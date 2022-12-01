Diễn viên Lý Thanh Thảo bật khóc nhắc lại chuyện 'bị oan' khi mang thai con của chồng Tây

Hậu trường 01/12/2022 11:00

Mới đây, Lý Thanh Thảo lần đầu bộc bạch về nhiều biến cố xảy đến và cách cô mạnh mẽ vượt qua tất cả để có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây cùng hai con trai.

 

Diễn viên Lý Thanh Thảo sinh năm 1982, từng gây ấn tượng với khán giả truyền hình qua các vai diễn như: vai Hạnh trong Hương phù sa, vai Đào trong Vòng xoáy tình yêu, vai Hai Ngạn trong Dưới cờ đại nghĩa, vai Thủy trong Mùi ngò gai, vai Chini trong Gia đình phép thuật, vai Trang trong Một ngày không có em...

Xuất hiện trên truyền hình tại chương trình "Tâm sự mẹ bỉm sữa", Lý Thanh Thảo đã chia sẻ về hành trình làm mẹ nhiều biến cố và cách nữ diễn viên mạnh mẽ vượt qua tất cả để có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây Christiaan Romme cùng hai con trai. Trước khi đi thêm bước nữa, Lý Thanh Thảo có một con trai với chồng cũ là bé Gia Khánh (13 tuổi) và hiện đã có thêm con trai thứ hai, tên thân mật là Bơ (7 tuổi) với chồng Tây.

 

Nữ diễn viên kể lần mang thai đầu của cô trải qua nhiều mệt mỏi vì thường xuyên bị buồn nôn. Thời điểm đó, Lý Thanh Thảo đang quay phim Gia đình phép thuật dài đến vài trăm tập nên phải đấu tranh tâm lí nhưng vẫn cố gắng tham gia.

 

"Tôi mang thai nhưng không toàn tâm toàn ý để chăm bầu và bị căng thẳng tâm lí nặng. Tôi đi quay nhiều và bắt đầu có những vấn đề rắc rối, đủ thứ chuyện với ba của bé. Tôi phải sinh con một mình. Khi đến phòng sinh và được bác sĩ chích thuốc giục sinh để mình nôn ra cho ruột sạch trước khi mổ, nhưng khi tôi vừa nôn ra thì tôi ngất luôn, không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, tôi vẫn không biết mình đang ở đâu và không thấy con đâu cả. Tôi không có cảm giác nhìn mặt con ngay từ lúc mới sinh. Tôi không có cảm giác thương con ngay cái nhìn đầu tiên, phải tập làm quen những thứ mới mẻ dần", nữ diễn viên tâm sự.

Diễn viên Lý Thanh Thảo bật khóc nhắc lại chuyện 'bị oan' khi mang thai con của chồng Tây - Ảnh 1
Lý Thanh Thảo bật khóc khi nhắc về hành trình làm mẹ - Ảnh: Chụp màn hình

Nói về việc chăm con đầu, Lý Thanh Thảo thừa nhận mình chưa chu toàn vì giống như những bà mẹ bận rộn khác trong showbiz, chỉ về nhìn con ngủ rồi thôi, mọi thứ đều giao cho bà ngoại. Tại chương trình, nữ diễn viên 8X hiếm hoi nhắc đến chồng cũ: "Tôi rất thương Gia Khánh vì không được ba mẹ ở bên cạnh. Ba của Gia Khánh làm quay phim cho những bộ phim chiếu rạp nên thường xuyên đi xa và lâu ngày để tìm bối cảnh đẹp. Dù vậy, anh chăm con cực kì tốt, đến bây giờ luôn. Mỗi lần gặp con thì giống như anh bù đắp vậy, vì anh không gặp con nhiều. Anh cho con hết những gì tinh túy mà anh có nên con có cảm nhận tốt với ba. Hiện tại Gia Khánh có Christiaan Romme (tên chồng Tây) và ba Hiếu (tên chồng cũ) như hai người bạn lớn".

 

Ly hôn chồng cũ năm 2011 và sau một thời gian dài, Lý Thanh Thảo bắt đầu tìm hiểu Christiaan Romme. Cô bất ngờ phát hiện mang thai bé Bơ khi cả hai mới chung sống nhưng chưa có kế hoạch lâu dài trong tương lai. Nữ diễn viên Mùi ngò gai tâm sự bản thân là người có lòng tự trọng khá lớn. Chính vì thế cô rất thẳng thắn khi thông báo tin mang thai với chồng Tây. Sau đó, nữ diễn viên vẫn phải báo cho anh biết rồi tôi đưa que thử thai ra. 

 

Diễn viên Lý Thanh Thảo bật khóc nhắc lại chuyện 'bị oan' khi mang thai con của chồng Tây - Ảnh 2
Trải qua nhiều biến cố, nữ diễn viên hiện có cuộc sống hân nhân vô cùng viên mãn - Ảnh: FBNV

Sau đó, khi bào thai lớn dần thì tôi tiếp tục phải đối diện với nhiều câu chuyện khác trong gia đình. Có nhiều người ganh tị đi nhắn tin cho anh rằng đừng tin tôi, vì tôi là một người phụ nữ không đàng hoàng, vì tiền bạc và đứa con đó không phải của anh. Cứ phải đối diện những chuyện như thế khiến tôi càng không thoải mái để chào đón con. Nhưng may mắn ngày bé Bơ chào đời, mọi thứ đều khá nhẹ nhàng và trọn vẹn khi chồng Tây được vào tận phòng sinh, bản thân nữ diễn viên cũng có đầy đủ cảm giác của việc sinh mổ để ẵm bé ra và áp bé vào lồng ngực.

"Lúc sinh bé thứ hai là chúng tôi chưa có giấy đăng ký kết hôn. Để làm thủ tục khai sinh cho con thì nhiêu khê lắm. Mình bắt buộc phải xét nghiệm DNA cho bé để làm quốc tịch Hà Lan. Tôi thì không biết điều đó mà tôi tưởng đi xét nghiệm DNA để xem nó có phải là con của ba nó hay không. Nếu là người mẹ khác, khi nghe chồng nói phải đưa con đi làm xét nghiệm, tôi nghĩ chắc tự ái liền. Nhưng với tôi thì nó như một cái đóng dấu để chứng minh sự trong sạch của mình. Lúc đó tôi chỉ thấy mừng quá, vì tôi đã được chứng minh rồi. Dù anh chẳng nghi ngờ gì tôi", Lý Thanh Thảo bộc bạch.

Sau những lời tâm sự thật tình tại chương trình, Lý Thanh Thảo nghẹn lòng đúc kết: "Nếu bây giờ nói chuyện mang bầu và sinh con lần nữa, tôi sẽ nói không". 

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