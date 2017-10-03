Phi Thanh Vân diện váy mỏng tang, ướt sũng lộ cả 3 vòng ở bể bơi

Sau khi chi hơn nửa tỷ đồng để “trùng tu” toàn thân, Phi Thanh Vân liên tục ăn mặc sexy khoe thân hình nóng bỏng. Mới đây, bà mẹ một con lại diện váy mỏng tang ướt sũng khoe 3 vòng chuẩn tạo dáng ở bể bơi khiến nhiều người “bấn loạn”.

Sau ca đại phẫu chỉnh sửa toàn cơ thể để trở thành "Siêu vòng 3 của Việt Nam", Phi Thanh Vân khiến dân mạng nhức mắt khi liên tục diện trang phục nóng bỏng, khoe 3 vòng lấp ló.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, “Nữ hoàng dao kéo” lại tiếp tục gây chú ý khi tung bộ ảnh mới. Trong ảnh, người đẹp diện váy mỏng tang, ướt sũng tạo dáng quyến rũ tại bể bơi.

Nữ diễn viên Cô gái xấu xí khoe ảnh nóng bỏng kèm theo dòng trạng thái nói về tình yêu: "Yêu dại khờ và chiều theo cảm xúc trái tim, hay em lựa chọn người đàn ông giỏi nhất! Lý lẽ trái tim đôi khi thua não bộ. Em vẫn tự hỏi mình khi có thời gian khoảng lặng: gật đầu cho anh hay bước tiếp đến tương lai?".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vay-mong-tang-uot-sung-lo-ca-3-vong-o-be-boi-phi-thanh-van-khien-nhieu-nguoi-ban-loan-242619.html