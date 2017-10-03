Diện váy mỏng tang, ướt sũng lộ cả 3 vòng ở bể bơi, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'bấn loạn'

Hậu trường 03/10/2017 11:30

Sau khi chi hơn nửa tỷ đồng để “trùng tu” toàn thân, Phi Thanh Vân liên tục ăn mặc sexy khoe thân hình nóng bỏng. Mới đây, bà mẹ một con lại diện váy mỏng tang ướt sũng khoe 3 vòng chuẩn tạo dáng ở bể bơi khiến nhiều người “bấn loạn”.

Sau ca đại phẫu chỉnh sửa toàn cơ thể để trở thành "Siêu vòng 3 của Việt Nam", Phi Thanh Vân khiến dân mạng nhức mắt khi liên tục diện trang phục nóng bỏng, khoe 3 vòng lấp ló.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, “Nữ hoàng dao kéo” lại tiếp tục gây chú ý khi tung bộ ảnh mới. Trong ảnh, người đẹp diện váy mỏng tang, ướt sũng tạo dáng quyến rũ tại bể bơi.

Phi Thanh Vân diện váy mỏng tang, ướt sũng lộ cả 3 vòng ở bể bơi
Trên trang Facebook cá nhân, Phi Thanh Vân khoe ảnh nóng bỏng, lộ thân hình cuốn hút "đốt mắt" - Ảnh: Facebook

Nữ diễn viên Cô gái xấu xí khoe ảnh nóng bỏng kèm theo dòng trạng thái nói về tình yêu: "Yêu dại khờ và chiều theo cảm xúc trái tim, hay em lựa chọn người đàn ông giỏi nhất! Lý lẽ trái tim đôi khi thua não bộ. Em vẫn tự hỏi mình khi có thời gian khoảng lặng: gật đầu cho anh hay bước tiếp đến tương lai?".

Diện váy mỏng tang, ướt sũng lộ cả 3 vòng ở bể bơi, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'bấn loạn' - Ảnh 2
Bà mẹ một con nhận được nhiều lời khen từ dân mạng vì vóc dáng cuốn hút, nóng bỏng - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân diện váy mỏng tang, ướt sũng lộ cả 3 vòng ở bể bơi
Trong bộ ảnh mới này, Phi Thanh Vân diện đầm mỏng tang, ướt sũng tại bể bơi - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân diện váy mỏng tang, ướt sũng lộ cả 3 vòng ở bể bơi
Cô nàng khiến nhiều người không thể rời mắt  - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân diện váy mỏng tang, ướt sũng lộ cả 3 vòng ở bể bơi
"Nữ hoàng dao kéo" khoe 3 vòng hết cỡ...

Phi Thanh Vân diện váy mỏng tang, ướt sũng lộ cả 3 vòng ở bể bơi
... Số đo hiện tại của bà mẹ một con sau ca đại phẫu toàn thân là 94 - 60 - 104. Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân diện váy mỏng tang, ướt sũng lộ cả 3 vòng ở bể bơi
Những hình ảnh nóng bỏng này khiến nhiều người phải "đỏ mặt" khi nhìn vào...

Phi Thanh Vân diện váy mỏng tang, ướt sũng lộ cả 3 vòng ở bể bơi
... Đặc biệt, các quý ông không thể rời mắt khi ngắm nhìn thân hình nóng bỏng của Phi Thanh Vân qua chiếc váy mỏng, xuyên thấu, "mặc mà cũng như không" - Ảnh: Internet

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