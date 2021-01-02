Diện trang phục mỏng tang khoe nội y táo bạo, Ngọc Trinh khiến dân mạng ‘nghẹt thở’ vì tạo dáng quá gợi cảm

Loạt khoảnh khắc quyến rũ của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh trong bữa tiệc cuối năm nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Vốn nổi tiếng với phong cách gợi cảm nhưng mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Ngọc Trinh vẫn khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Mới đây, trong bữa tiệc cuối năm cùng hội bạn thân showbiz, “nữ hoàng nội y” đã thiêu đốt mọi ánh nhìn với bộ cánh vô cùng táo bạo.

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, ông bầu Vũ Khắc Tiệp hào hứng đăng tải loạt ảnh bên Ngọc Trinh cùng dàn chân dài đình đám Vbiz khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước độ sang chảnh của nhóm bạn thân.

Ngọc Trinh chiếm trọn spotlight trong tiệc cuối năm cùng hội bạn thân - Ảnh: FB

Qua loạt khoảnh khắc chia sẻ, Ngọc Trinh diện chiếc váy mỏng tang, cắt trên xẻ dưới để lộ nội y ren bên trong và phần lớn cơ thể. Thậm chí, người đẹp Trà Vinh còn tạo dáng đủ mọi tư thế để phô diễn vòng 1 gợi cảm và vòng 3 bốc lửa trước ống kính.

Ngọc Trinh nhanh chóng biến buổi tiệc này thành đại hội khoe body cực gắt khiến fan bấn loạn - Ảnh: FB

Cận cảnh bộ cánh 'mặc như không' của nữ người mẫu - Ảnh: FB

Dù đã quen thuộc với phong cách táo bạo của Ngọc Trinh nhưng dân mạng cũng phải sốc trước bộ cánh mới của người đẹp - Ảnh: FB

Bên cạnh những bình luận khen ngợi body nuột nà của “gà cưng” Vũ Khắc Tiệp, một số khán giả lại cho rằng bộ trang phục Ngọc Trinh lựa chọn khá phản cảm: “Mặc kiểu gì vậy trời”, “Ủa mặc vậy mặc chi Trinh ơi, khỏi mặc còn hơn”, “Nhìn cứ bị ngứa mắt kiểu gì á”, “Tưởng dạo này chị bớt khoe thân rồi chớ”…

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