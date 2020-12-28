Diện váy cắt xẻ táo bạo, Ngọc Trinh tự tin khoe lưng trần gợi cảm cùng vòng eo ‘con kiến’

Hậu trường 28/12/2020 15:21

Sải bước trên thảm đỏ với bộ cánh “thiếu trên hụt dưới”, Ngọc Trinh nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ.

Mới đây, “nữ hoàng nội yNgọc Trinh đã có mặt tại một sự kiện giải trí và nhanh chóng thiêu đốt mọi ánh nhìn nhờ vẻ ngoài gợi cảm.

Trên trang Instagram cá nhân, người đẹp Trà Vinh cũng vừa đăng tải khoảnh khắc tại sự kiện này kèm dòng trạng thái gây chú ý: “Đẹp thì có quyền chảnh, chắc chắn rồi! Nhưng nên ở một mức độ vừa phải, vì sao? Chảnh để giữ giá trị, chứ không phải để thái độ không coi người khác ra gì!”.

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Ngọc Trinh xinh đẹp đầy sắc sảo với lối make up cổ điển - Ảnh: IG

Qua loạt hình ảnh được chia sẻ, Ngọc Trinh diện đầm đỏ với thiết kế táo bạo giúp cô nàng khoe trọn lưng trần gợi cảm cùng vòng eo “con kiến” đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt, chi tiết váy xẻ cao chót vót còn để lộ đôi chân thon dài không tì vết của nữ người mẫu.

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Mỗi lần sải bước trên thảm đỏ, Ngọc Trinh đều chiếm trọn spotlight - Ảnh: IG

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Bộ váy đỏ rượu cắt xẻ táo bạo giúp người đẹp phô diễn lợi thế hình thể - Ảnh: IG

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‘Nữ hoàng nội y’ không ngại ngần khoe tấm lưng trần gợi cảm cùng vòng 3 gần 100cm trước ống kính - Ảnh: IG

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Vòng eo ‘con kiến’ trứ danh của Ngọc Trinh - Ảnh: IG

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen cho sắc vóc của Ngọc Trinh: “Chị đẹp quá”, “Xuất sắc luôn chị ơi”, “Body nhìn mê quá”, “Xỉu ngang xỉu dọc luôn á chị Trinh ơi”, “Nhan sắc đỉnh, thần thái thì miễn bàn”, “Ngày càng đẹp”, “Chị yêu hợp son đỏ quá nè”, “Dáng chuẩn ghê”, “Chị Trinh mặc gì cũng đẹp”, “Ngưỡng mộ chị”…

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