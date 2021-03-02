Đi mua thuốc, vợ cũ Bằng Kiều vô tình được tiêm vắc xin Covid-19 nhưng câu chuyện phía sau mới bất ngờ

Vợ cũ Bằng Kiều – ca sĩ Trizzie Phương Trinh hào hứng kể lại câu chuyện vô tình được tiêm vắc xin Covid-19 trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh gây chú ý khi cho biết cô và một người bạn vừa được tiêm vắc xin Covid-19 một cách rất tình cờ.

Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Cụ thể, Trizzie Phương Trinh chia sẻ rằng cô và ca sĩ Lâm Thúy Vân cùng ghé hiệu thuốc để mua thuốc nhức đầu. Sau khi mua thuốc, cả hai còn đứng lại lựa lông mi giả. Trong lúc đang mải mê thì nhân viên hiệu thuốc ngỏ ý muốn tiêm vắc xin Covid-19 cho Trizzie Phương Trinh và người bạn của cô. Nguyên nhân là vì 2 người có hẹn đến tiêm vắc xin Covid-19 không đến mà vắc xin thì không thể để qua đêm.

Trước lời đề nghị này, Trizzie Phương Trinh mừng như trúng số và liền đồng ý. Tuy nhiên, nhân viên cho biết sẽ ưu tiên 2 người lớn tuổi nhất trong số những người có mặt tại hiệu thuốc: “Sau đó họ xin ID (thẻ căn cước) của 2 đứa rồi bỏ đi. Khoảng vài phút sau họ quay lại vừa cười vừa nói: Xin chúc mừng, 2 cô là người già nhất trong cửa hàng của chúng tôi trong thời điểm này”.

Trizzie Phương Trinh hài hước cho biết nhờ “già” mà cả hai mới may mắn được tiêm vắc xin Covid-19.

Đi mua thuốc, Trizzie Phương Trinh và bạn của cô vô tình được tiêm vắc xin Covid-19 – FB

Cuối bài đăng, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ: “Câu châm ngôn sống của mình luôn là… hãy sống tốt với đời rồi đời sẽ tốt lại với ta”.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè gửi lời chúc mừng đến Trizzie Phương Trinh và Lâm Thúy Vân: “Hai chị đẹp số hưởng mà”, “Chúc mừng chị đã lớn tuổi nhất đám đông”, “Chúc mừng 2 em, tuy tuổi quá trưởng thành nhưng luôn trẻ trong tâm hồn”, “Chị nói chuẩn quá luôn, ở hiền gặp lành”, “Chúc mừng 2 chị đã tham gia nhóm người lớn tuổi được chích vắc xin giống em”…

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