Đi mua thuốc, vợ cũ Bằng Kiều vô tình được tiêm vắc xin Covid-19 nhưng câu chuyện phía sau mới bất ngờ

Hậu trường 02/03/2021 21:33

Vợ cũ Bằng Kiều – ca sĩ Trizzie Phương Trinh hào hứng kể lại câu chuyện vô tình được tiêm vắc xin Covid-19 trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh gây chú ý khi cho biết cô và một người bạn vừa được tiêm vắc xin Covid-19 một cách rất tình cờ.

vo cu bang kieu 1
Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Cụ thể, Trizzie Phương Trinh chia sẻ rằng cô và ca sĩ Lâm Thúy Vân cùng ghé hiệu thuốc để mua thuốc nhức đầu. Sau khi mua thuốc, cả hai còn đứng lại lựa lông mi giả. Trong lúc đang mải mê thì nhân viên hiệu thuốc ngỏ ý muốn tiêm vắc xin Covid-19 cho Trizzie Phương Trinh và người bạn của cô. Nguyên nhân là vì 2 người có hẹn đến tiêm vắc xin Covid-19 không đến mà vắc xin thì không thể để qua đêm.

Trước lời đề nghị này, Trizzie Phương Trinh mừng như trúng số và liền đồng ý. Tuy nhiên, nhân viên cho biết sẽ ưu tiên 2 người lớn tuổi nhất trong số những người có mặt tại hiệu thuốc: “Sau đó họ xin ID (thẻ căn cước) của 2 đứa rồi bỏ đi. Khoảng vài phút sau họ quay lại vừa cười vừa nói: Xin chúc mừng, 2 cô là người già nhất trong cửa hàng của chúng tôi trong thời điểm này”.

Trizzie Phương Trinh hài hước cho biết nhờ “già” mà cả hai mới may mắn được tiêm vắc xin Covid-19.

vo cu bang kieu 2

Đi mua thuốc, Trizzie Phương Trinh và bạn của cô vô tình được tiêm vắc xin Covid-19 – FB

Cuối bài đăng, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ: “Câu châm ngôn sống của mình luôn là… hãy sống tốt với đời rồi đời sẽ tốt lại với ta”.

vo cu bang kieu 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè gửi lời chúc mừng đến Trizzie Phương Trinh và Lâm Thúy Vân: “Hai chị đẹp số hưởng mà”, “Chúc mừng chị đã lớn tuổi nhất đám đông”, “Chúc mừng 2 em, tuy tuổi quá trưởng thành nhưng luôn trẻ trong tâm hồn”, “Chị nói chuẩn quá luôn, ở hiền gặp lành”, “Chúc mừng 2 chị đã tham gia nhóm người lớn tuổi được chích vắc xin giống em”…

Loạt khoảnh khắc chứng minh ái nữ nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang giống hệt bà nội

Loạt khoảnh khắc chứng minh ái nữ nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang giống hệt bà nội

Con gái của Cường Đô La và Đàm Thu Trang - bé Suchin được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của bà nội - doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan.

Xem thêm
Từ khóa:   Trizzie Phương Trinh ca sĩ Trizzie Phương Trinh Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 33 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026