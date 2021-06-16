Đang năm Sửu, Lê Hoàng viết tâm tư gửi Cọp đầy ẩn ý, ‘đá xéo’ sự phù phiếm và ‘tự luyến’ của con người

Hậu trường 16/06/2021 12:27

Lê Hoàng nổi tiếng với những phát ngôn sâu và sắc bén, mới đây nam đạo diễn lại có bức tâm thư lạ kì khiến mọi người đọc qua đều phải suy ngẫm.

Mới đây, trên trang cá nhân đạo diễn Lê Hoàng đã chia sẻ dòng tâm thư đặc biệt gửi đến…con cọp. Một bức thư đặc biệt như vậy hẳn nam đạo diễn có ngụ ý nhắn nhủ điều đặc biệt khác. Mở đầu thư, Lê Hoàng tự giới thiệu mình là người và giới thiệu về con người nói chung. Tuy thế giới có hàng tỉ người khác nhau nhưng nhắc đến con người thì đó là chúa tể muôn loài, là sinh vật cao quý nhất, là kẻ sáng tạo vĩ đại, là nghệ sĩ lừng danh.

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Đạo diễn Lê Hoàng - Ảnh: FBNV

Theo Lê Hoàng, con người là sinh vật đặc biệt mang rất nhiều danh hiệu, đến mức “nếu các danh hiệu ấy mà biến thành huy chương đeo vào cổ, khéo mỗi con người đều phải có mười cái cổ mới đủ chỗ”. Vì quá đặc biệt và mang nhiều danh hiệu mà cuộc sống loài người có rất nhiều rắc rối. Mọi rắc rối của người đều do người gây ra và đều chỉ có người mới giải quyết được, không thể trông mong được vào con vật nào khác.

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Bức tâm thư của Lê Hoàng - Ảnh: Chụp màn hình

Từ bức thư gửi cọp, Lê Hoàng muốn nói gì?

Tớ chỉ có một băn khoăn muốn nhờ cậu giải thích. Thú thực băn khoăn ấy nhỏ thôi, nhỏ tới mức hầu như chả ai trong loài người quan tâm tới, trừ tớ. Nhưng tớ, cọp ạ, đã hiểu rằng ngoài những băn khoăn chung, mỗi cá nhân đều nên có một số băn khoăn của riêng mình, và hãy mạnh dạn giải quyết nó.

Cọp ơi!

Từ khi lớn lên, nghĩa là từ lúc có chút văn hóa, tớ có một thắc mắc rất kỳ lạ ở trong lòng. Đấy là người tuy được tán tụng cao quý nhất, nhưng từng bộ phận của người thì lại không thế, vậy là sao?

Nói cụ thể hơn, chúng ta hãy lấy cậu ra làm ví dụ. Cả thế giới đều công nhận cọp quý, nhưng chưa ai dám khẳng định cọp quý hơn người. Nếu có một kẻ nào đó tuyên bố như thế, chắc chắn sẽ bị bà con la ó lên ngay.

Nhưng một mặt nói rằng cậu, tức cọp, thua kém con người, mặt khác, xã hội lại ra sức tung hô và khen ngợi từng bộ phận của cậu, như vậy là sao?

Có hàng triệu kẻ đeo răng cậu trên ngực, nhưng theo tớ biết, chưa có ai đeo một cái răng người cả. Mặc dù trong thành phố có hàng ngàn tiệm nhổ răng, nhưng người nhổ ra cái nào lập tức vứt đi ngay.

Rồi móng của cậu cũng được khảm bạc, thậm chí khảm vàng để đeo, trong khi móng tay, móng chân người thì nếu mỗi cá nhân không tự vứt đi, cũng vội vã nhờ ai đó cắt đi. Có hàng ngàn thợ sống bằng cách gọt móng chân, móng tay người, chưa có ai sống bằng cách tìm kiếm nó.

Vấn đề da mới càng phức tạp. Nếu cậu chịu khó xem quảng cáo, cậu thấy người phát minh ra đủ thứ kem dưỡng da, kem bôi da và kem làm săn chắc da. Nhưng chẳng có một chiếc túi xách, một chiếc cặp hay giày dép nào đóng bằng da người hết. Da trâu, da bò mới đắt, và da cọp càng đắt kinh khủng.

Tiếp đến là xương. Chắc cậu quá biết vụ xương cọp rất đắt tiền, dùng để nấu cao. Trong khi xương người chỉ dùng để dọa ma hay chả dùng làm gì cả. Vậy là sao chứ?

Còn vô số những bộ phận khác trên thân thể cọp, có cả những bộ phận rất không tiện nói tên, được thiên hạ phơi, ngâm rượu hay treo lên đầy trang trọng. Trong khi những bộ phận ấy của người chả hề được quan tâm.

Ngay cả những chi tiết vô hình của cậu cũng có giá trị hơn hẳn tớ, cọp ạ. Ví dụ như đã bao lần tớ nói, thậm chí gào lên cũng chả ai nghe, nhưng cậu mà gầm lên một tiếng thì bà con chạy tán loạn, kỳ lạ làm sao.

Người hơn hẳn cọp, nhưng từng bộ phận của người lại không quý bằng cọp. Đó là thắc mắc cứ luôn luôn tồn tại trong đầu tớ. Tất nhiên, rất nhiều lúc tớ không sống bằng đầu, mà kẻ khác cũng thế, nhưng là một cá nhân có suy nghĩ, tớ vẫn muốn giải đáp thắc mắc này. Cậu có thể giúp được không? Tớ phải hỏi cậu chứ không hỏi người vì tớ biết người hiện nay có quá nhiều thắc mắc còn tồn đọng, sức đâu bàn tới việc này.”

Cuối thư, Lê Hoàng nhắn mong nhận được thư hồi đáp của cọp. Hiện tại đang là năm Sửu, nhưng nam đạo diễn đã sớm chúc năm mới cọp đầy ẩn ý.

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