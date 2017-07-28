Mới đây, bộ ảnh hóa thành nông dân của gia đình Lý Hải khiến cư dân mạng cực kỳ thích thú và chia sẻ "rần rần" trên mạng xã hội.
Lý Hải - Minh Hà là cặp vợ chồng trong showbiz nhận được nhiều tình cảm yêu mến cũng như ngưỡng mộ từ phía khán giả. Trong suốt chặng đường 10 năm yêu nhau và về chung một nhà, cặp đôi luôn khiến công chúng ngưỡng mộ về một gia đình hạnh phúc, đầm ấm.
Có sự ủng hộ lớn từ vợ và con, sự nghiệp của Lý Hải ngày càng thành công và phát triển. Thời gian gần đây, nam ca sĩ bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực đầu tư sản xuất phim ảnh. Dù thời gian công việc bận rộn nhưng Lý Hải vẫn cố gắng sắp xếp và ưu tiên thời gian cho gia đình, con cái.
Mới đây, nhân dịp sinh nhật 1 tuổi của cậu con trai Mio, Lý Hải đã thực hiện bộ ảnh gia đình nông dân, ghi lại những khoảnh khắc tình cảm, đáng yêu và ngộ nghĩnh của tổ ấm gia đình mình.
Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bộ ảnh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, rất nhiều bình luận thể hiện sự thích thú và ngưỡng mộ tình cảm gia đình của Lý Hải - Minh Hà.
Cư dân mạng để lại nhiều bình luận; đơn cử: "Thích gia đình anh chị quá, mỹ mãn về mọi mặt...", rồi nào là: "Album này quá ý nghĩa ạ", nhiều người còn nhìn bộ ảnh và bồi hồi nhớ lại quê nhà với những ký ức xa xưa: "Ôi nhớ lắm căn nhà ván gỗ, mùi ván gỗ, nhớ những ngày xưa".