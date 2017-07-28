Dân mạng 'phát sốt' với bộ ảnh 'gia đình nghèo có nhau' của cặp đôi đông con nhất showbiz

Hậu trường 28/07/2017 11:00

Mới đây, bộ ảnh hóa thành nông dân của gia đình Lý Hải khiến cư dân mạng cực kỳ thích thú và chia sẻ "rần rần" trên mạng xã hội.

Lý Hải - Minh Hà là cặp vợ chồng trong showbiz nhận được nhiều tình cảm yêu mến cũng như ngưỡng mộ từ phía khán giả. Trong suốt chặng đường 10 năm yêu nhau và về chung một nhà, cặp đôi luôn khiến công chúng ngưỡng mộ về một gia đình hạnh phúc, đầm ấm.

Có sự ủng hộ lớn từ vợ và con, sự nghiệp của Lý Hải ngày càng thành công và phát triển. Thời gian gần đây, nam ca sĩ bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực đầu tư sản xuất phim ảnh. Dù thời gian công việc bận rộn nhưng Lý Hải vẫn cố gắng sắp xếp và ưu tiên thời gian cho gia đình, con cái.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật 1 tuổi của cậu con trai Mio, Lý Hải đã thực hiện bộ ảnh gia đình nông dân, ghi lại những khoảnh khắc tình cảm, đáng yêu và ngộ nghĩnh của tổ ấm gia đình mình.

gia đình Lý Hải - Minh Hà
Bộ ảnh chụp cả gia đình nam ca sĩ hóa thân thành nông dân do nhiếp ảnh gia Mr. Two thực hiện
- Ảnh: Internet

gia đình Lý Hải - Minh Hà
Cả gia đình Lý Hải - Minh Hà ăn mặc giản dị, đi chân đất khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy thích thú - Ảnh: Internet

gia đình Lý Hải - Minh Hà
Khoảnh khắc bình yên và tình cảm hiếm hoi của cặp vợ chồng 4 con - Ảnh: Internet

gia đình Lý Hải - Minh Hà
 Lý Hải bận bịu với 3 thiên thần nhỏ khi thiếu bà xã Minh Hà - Ảnh: Internet

gia đình Lý Hải - Minh Hà
Cuộc sống quá khó khăn, cả nhà phải đi mò cua bắt ốc kiếm cái ăn - Ảnh: Internet

gia đình Lý Hải - Minh Hà
Hình ảnh ông bố Lý Hải mang dép tổ ong, quần ống thấp ống cao khiến nhiều người bật cười - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bộ ảnh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, rất nhiều bình luận thể hiện sự thích thú và ngưỡng mộ tình cảm gia đình của Lý Hải - Minh Hà.

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận; đơn cử: "Thích gia đình anh chị quá, mỹ mãn về mọi mặt...", rồi nào là: "Album này quá ý nghĩa ạ", nhiều người còn nhìn bộ ảnh và bồi hồi nhớ lại quê nhà với những ký ức xa xưa: "Ôi nhớ lắm căn nhà ván gỗ, mùi ván gỗ, nhớ những ngày xưa".

Dân mạng 'phát sốt' với bộ ảnh 'gia đình nghèo có nhau' của cặp đôi đông con nhất showbiz - Ảnh 7
Cư dân mạng vô cùng thích thú với bộ ảnh giản dị, mộc mạc nhưng vô cùng ý nghĩa của gia đình Lý Hải - Ảnh: Internet

Dân mạng 'phát sốt' với bộ ảnh 'gia đình nghèo có nhau' của cặp đôi đông con nhất showbiz - Ảnh 8
Nhiều người cảm thấy dư luận quá soi mói việc gia đình Lý Hải có nhiều con và cho rằng "Gia đình có điều kiện thì sinh nhiều có gì sai..." - Ảnh: Internet 

gia đình Lý Hải - Minh Hà
Bốn thiên thần nhỏ của gia đình Lý Hải khiến cư dân mạng "phát sốt" - Ảnh: Internet

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