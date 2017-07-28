Lý Hải - Minh Hà là cặp vợ chồng trong showbiz nhận được nhiều tình cảm yêu mến cũng như ngưỡng mộ từ phía khán giả. Trong suốt chặng đường 10 năm yêu nhau và về chung một nhà, cặp đôi luôn khiến công chúng ngưỡng mộ về một gia đình hạnh phúc, đầm ấm.

Có sự ủng hộ lớn từ vợ và con, sự nghiệp của Lý Hải ngày càng thành công và phát triển. Thời gian gần đây, nam ca sĩ bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực đầu tư sản xuất phim ảnh. Dù thời gian công việc bận rộn nhưng Lý Hải vẫn cố gắng sắp xếp và ưu tiên thời gian cho gia đình, con cái.