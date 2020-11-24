Đàm Thu Trang tái xuất sau sinh với hình ảnh gây sốt, khoe nhan sắc mẹ bỉm sữa đỉnh cao

Hậu trường 24/11/2020 16:58

Khoảnh khắc cực thần thái của bà xã Cường Đô la - Đàm Thu Trang sau gần 4 tháng hạ sinh con gái nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Nhắc đến hội mỹ nhân Vbiz lấy lại dáng sau sinh nhanh nhất, không thể không nhắc đến Đàm Thu Trang. Chỉ sau 1 tháng sinh con gái đầu lòng, bà xã Cường Đô la đã xuất hiện đầy xinh đẹp, body gọn gàng trong những buổi gặp gỡ bạn bè.

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Nhan sắc xinh đẹp của bà mẹ 1 con - Ảnh: FB

Mới đây, Đàm Thu Trang lại tiếp tục gây sốt mạng xã hội khi nhá hàng khoảnh khắc đầy rực rỡ trong bộ ảnh mới đến người hâm mộ. Theo đó, nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh cũng dành lời khen cho nữ người mẫu trên trang Facebook cá nhân: “Mẹ bỉm sữa Đàm Thu Trang khoe nhan sắc rạng rỡ long lanh lấp lánh kiêu sa sáng bừng cả một góc trời”.

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Sau gần 4 tháng sinh con, bà xã Đàm Thu Trang khoe nhan sắc rạng rỡ cùng body nuột nà – Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, bà xã Cường Đô la tự tin diện váy trắng ôm sát cơ thể tôn lên những đường cong gợi cảm. Đàm Thu Trang khiến fan bấn loạn với thần thái sang chảnh ngút ngàn cùng góc nghiêng cực phẩm. Chỉ một khoảnh khắc cũng đủ toát lên được vẻ đẹp mặn mà và không kém phần quyến rũ của cô.

Có thể thấy, Đàm Thu Trang đã lấy lại vóc dáng thon gọn trong thời gian ngắn. Thậm chí, Đàm Thu Trang còn được nhận xét xinh đẹp, sắc sảo hơn trước.

Dưới bài đăng, bạn bè cũng như người hâm mộ dành nhiều lời khen cho mẹ Suchin: “Mẹ của Chin xinh lung linh quá nè”, “Xuất sắc quá chị”, “Đẹp quá bác ạ”, “Chị xinh lắm luôn”, “Ngày càng đẹp luôn đó bạn tôi ơi”…

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