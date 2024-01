Cuộc sống như mơ của 'nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà: Gia đình hạnh phúc viên mãn, thành công khi tái xuất show truyền hình thực tế

Hồ Ngọc Hà chăm chỉ cống hiến và làm việc trong năm 2023

Vóc dáng gọn đẹp tuổi 40 của Hồ Ngọc Hà khiến hội chị em liên tục 'xin vía'

The New Mentor là chương trình thực tế về thời trang, Dược sĩ Tiến và Hương Giang lên ý tưởng và đồng sản xuất nhằm mục đích nâng tầm người mẫu, giúp các "chân dài" rèn luyện, nâng tầm các kỹ năng và đạt vị trí tương xứng với những nỗ lực của chính mình. Bộ tứ huấn luyện viên của chương trình bao gồm Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Thanh Hằng, Lan Khuê. Đây là lần đầu tiên Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà đối mặt ở một show thực tế, đánh dấu sự tái xuất "Nữ hoàng giải trí" sau nhiều năm vắng bóng trong lĩnh vực này.

Hồ Ngọc Hà chứng minh bản lĩnh và sức hút không nhỏ ở show thực tế

Trong suốt 3 tháng công chiếu, The New Mentor thu về lượt xem khủng trên YouTube và không ít lần lọt Top thịnh hành. Riêng với Hồ Ngọc Hà, cô được khán giả yêu thương, đón nhận và ủng hộ nhiệt tình hơn sau khi tham gia The New Mentor.