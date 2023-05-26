Cuộc sống hiện tại của sao nữ đình đám Vbiz từng từ bỏ 'hào quang rực rỡ' để rẽ hướng trở thành phi công ở tuổi 26 ra sao?

Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, cô cũng giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi sắc đẹp như Miss thân thiện cuộc thi Duyên dáng sinh viên thế kỷ 21 năm 2009, Miss Áo dài trong cuộc thi Người đẹp Hoa anh đào 2010.

Diệu Thuý xuất thân là người mẫu ảnh nhưng cô lại khá thành công khi bén duyên với lĩnh vực diễn viên. Nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn, lối diễn tự nhiên, Diệu Thúy từng gây ấn tượng trong lòng khán giả qua loạt vai diễn trong các bộ phim Dốc sương mù, Huyền thoại 1C,…

Năm 2016, Diệu Thúy thi tuyển phi công tại trường bay Việt, sau đó sang Mỹ học thực hành bay. Cô đã bỏ ra 6 tỷ đồng để ra nước ngoài học phi công trước khi trở về làm việc cho hãng hàng không dân dụng Việt Nam.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp diễn xuất đang trên đà phát triển, Diệu Thúy bất ngờ rút khỏi showbiz và "bẻ lái" theo đuổi đam mê du lịch và niềm yêu thích các công việc liên quan tới hàng không. Năm 2014, nữ diễn viên trở thành tiếp viên cho một hãng hàng không tại Dubai.

Chia sẻ về quyết định từ bỏ sự nổi tiếng chuyển hướng bất ngờ, Diệu Thuý cho biết không cảm thấy hối hận: "2 năm trải nghiệm ở vị trí tiếp viên, cảm thấy cá tính không phù hợp nên mình quyết định chuyển hướng sang phi công. Tuy nhiên, mình giữ bí mật này tới phút cuối để bạn bè, gia đình không có cơ hội ngăn cản".

Cô đã bỏ ra 6 tỷ đồng để ra nước ngoài học phi công trước khi trở về làm việc cho hãng hàng không dân dụng Việt Nam

Để trở thành một phi công, Diệu Thuý đã phải trải qua thời gian 9 năm khó khăn và gian nan. Thời sinh viên, Diệu Thúy phải làm thêm 3-4 công việc một lúc mới đủ tiền giúp bố mẹ một phần học phí và trang trải cuộc sống. Sau khi có tấm bằng tốt nghiệp phi công tại Mỹ, hiện cô đang làm phi công cho một hãng bay của Việt Nam.

Để trở thành một phi công, Diệu Thuý đã phải trải qua thời gian 9 năm khó khăn và gian nan

Không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn hạnh phúc trong tình yêu khi lên xe hoa với một doanh nhân người Pháp năm 2018. Cô cho biết, công việc tại hãng hàng không chính là cơ duyên đưa cô đến với ông xã.

Cô cho biết, công việc tại hãng hàng không chính là cơ duyên đưa cô đến với ông xã

Chồng Diệu Thúy tên Antoine Aubry (sinh năm 1980), là giám đốc một khách sạn tại Pháp. Do tính chất công việc, phi công Diệu Thúy và chồng từng không sống chung, gặp nhau 3 tháng một lần và độc lập hoàn toàn về kinh tế.

Ở tuổi 31, nhan sắc của nữ diễn viên cũng ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ

Ở tuổi 31, nhan sắc của nữ diễn viên cũng ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ. Trên mạng xã hội, Diệu Thúy cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cá nhân nhưng hiếm khi khoe ảnh riêng tư cùng chồng ngoại quốc. Cuộc sống như mơ hiện tại của nữ diễn viên khiến không ít người ngưỡng mộ.