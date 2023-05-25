Mẹ ruột của 'táo bà' Vân Dung: Từng là diễn viên Đoàn ca múa Tây Bắc, tiết lộ bí quyết 'lão hóa ngược' ở tuổi xế chiều

Nổi danh với những vai diễn hài, ‘táo bà’ Vân Dung của Gặp Nhau Cuối Tuần không ngại làm xấu mình trong những tiểu phẩm cùng giọng nói chua ngoa, cười the thé và những hình tượng gây cười. Tuy nhiên, ở đời thường, nữ nghệ sĩ lại sở hữu nhan sắc dịu dàng, thanh lịch và điệu đà. Nhan sắc của nữ nghệ sĩ một phần được thừa hưởng từ mẹ ruột.

Ít ai biết, mẹ ruột của Vân Dung là nghệ sĩ Bích Liên, từng là một diễn viên múa xinh đẹp của Đoàn ca múa Tây Bắc, sau bà chuyển về Quân khu I cùng chồng là đạo diễn. Trong loạt ảnh Vân Dung chia sẻ về thời thơ ấu bên bố mẹ, có thể thấy, mẹ Vân Dung có vẻ đẹp rất sắc nét khi còn trẻ. Nữ danh hài thổ lộ: "Có một nơi để về đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Bố tôi - Mẹ tôi - Chị gái tôi - Đây là tôi hồi bé xíu".

Mẹ ruột của Vân Dung là nghệ sĩ Bích Liên, từng là một diễn viên múa xinh đẹp của Đoàn ca múa Tây Bắc - Ảnh: Internet

Khi còn nhỏ, Vân Dung sống cùng bố mẹ ở Thái Nguyên. Nữ nghệ sĩ học xong lớp 2 thì gia đình chuyển về Hà Nội sinh sống. Cả 4 người ở cùng nhà ông bà nội tại Quán Thánh. Sau chật chội quá, bố mẹ cô quyết định dọn về sống trong một căn nhà nhỏ ở Hoàng Cầu. Cả gia đình sống trong 1 căn nhà đủ kê 1 cái giường nhỏ và có 1 chỗ nấu ăn. 10 tuổi Vân Dung đã biết nấu cơm, quét nhà, dọn dẹp như một người lớn.

Dù gia đình không khá giả nhưng bố mẹ Vân Dung rất ủng hộ con cái tham gia những cuộc thi để thêm tự tin. Chị gái Vân Trang của Vân Dung cao 1m72 đã được cả nhà khuyến khích tham dự cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992. Nhưng Vân Trang vốn nhút nhát còn Vân Dung thì bạo dạn hơn, thế nên mẹ bảo 2 chị em cùng đi thi để động viên nhau, dù chiều cao của Vân Dung kém chị gái tới cả chục cm.

Dù gia đình không khá giả nhưng bố mẹ Vân Dung rất ủng hộ con cái tham gia những cuộc thi để thêm tự tin - Ảnh: Internet

Nữ nghệ sĩ từng tâm sự, ngay từ nhỏ, cô đã thích trở thành diễn viên. Là người hoạt động nghệ thuật, bố mẹ cô biết rõ cuộc sống của nghệ sĩ vất vả và bấp bênh thế nào nên ban đầu họ không hề muốn Vân Dung đi theo nghiệp diễn. Tuy nhiên, khi thấy con gái thứ 2 có năng khiếu và đặc biệt là đam mê, họ hết lòng ủng hộ.

Ban đầu bố mẹ Vân Dung không muốn cô theo nghiệp diễn nhưng khi thấy con gái có năng khiếu và đặc biệt là đam mê nên họ hết lòng ủng hộ - Ảnh: Internet

Ở tuổi xế chiều, mẹ ruột Vân Dung dành nhiều thời gian chăm sóc các cháu. Đặc biệt, với Vân Dung, do chịu cảnh "chồng Nam, vợ Bắc" nên được bà quan tâm yêu thương nhiều hơn. Dù đã lên chức bà ngoại nhưng vẻ ngoài của mẹ ruột Vân Dung vẫn trẻ đẹp. Mỗi khi khoe hình ảnh lên Facebook, bà đều nhận được những lời khen của người hâm mộ.

Dù đã lên chức bà ngoại nhưng vẻ ngoài của mẹ ruột Vân Dung vẫn trẻ đẹp - Ảnh: Internet

Tiết lộ với bạn bè trong phần bình luận, Vân Dung còn cho biết mẹ mình rất chịu khó tập thể dục. Có khán giả cho rằng: "Thảo nào vẫn giữ nép đẹp và trẻ chị ạ. Hình ảnh sau này của chị đó. Càng về già càng xinh trẻ mới lạ".

Vân Dung còn cho biết mẹ mình rất chịu khó tập thể dục để giữ dáng - Ảnh: Internet

Vân Dung cũng từng bày tỏ sự biết ơn với mẹ trong ‘Ngày của mẹ’. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Đến khi con lập gia đình, con cũng trở thành một người Mẹ, con mới hiểu được rằng, sẽ chẳng có bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự vất vả hy sinh lớn lao mà mẹ đã dành cho chúng con. Mẹ đã luôn ở bên cạnh con, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, con luôn muốn được chạy về nhà gục đầu vào lòng mẹ. Mẹ vòng tay chở che, ôm ấp vỗ về, dịu dàng trò chuyện: "Ngoan nào, mọi chuyện đều ổn cả, có mẹ ở đây rồi". Con rất tự hào và biết ơn vì được làm con của mẹ. Cảm ơn mẹ đã luôn hy sinh, lo lắng cho con suốt những năm tháng qua. Con yêu mẹ rất nhiều! Cảm ơn mẹ - người phụ nữ xinh đẹp, tuyệt vời nhất thế gian này".