Cuộc sống hiện tại của dàn diễn viên đình đám của 'Lật mặt 1': Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ, Trường Giang là 'ông hoàng phòng vé' của điện ảnh Việt

Phim của Lý Hải luôn mang nội dung gần gũi nhất với khán giả để bất kỳ ai cũng có thể xem, thưởng thức, cùng khóc và cười với nhân vật. Nam đạo diễn thực hiện casting để chọn những nhân vật hợp vai nhất, không sử dụng chiêu trò để lôi kéo người xem. Nhờ vậy mà mỗi khi phim của Lý Hải ra rạp thì luôn có lượng fan trung thành ủng hộ anh, cả về mặt tình cảm lẫn chất lượng tác phẩm.

Lý Hải vào vai Khải một người sống trong cảnh nghèo khổ nên luôn mong muốn đổi đời trong " Lật mặt 1". Đây là bộ phim Lý Hải vừa là diễn viên, viết kịch bản kiêm đạo diễn. Sau "Lật mặt 1" sản xuất năm 2015, tính tới nay, Lý Hải đã sản xuất liên tiếp tới phần 7 của bộ phim này.

Dù đã thành ngôi sao nhưng vì quá khứ nghèo đó đó mà Lý Hải rất quý trọng đồng tiền. Lý Hải chưa bao giờ khoe cơ ngơi sang chảnh hay những bữa ăn đắt tiền, quần áo hàng hiệu. Thay vào đó, anh luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị, gần gũi với mọi người. Trong các bài phỏng vấn, Lý Hải nhiều lần khẳng định mình không quan tâm tới hình ảnh cá nhân khi vẫn giữ thói quen ăn cơm lề đường, đi xe ôm.

Ngoài sự nghiệp thành công, Lý Hải đang có một gia đình rất hạnh phúc bên vợ và 4 con. Thành công trong sự nghiệp nên Lý Hải có cuộc sống rất sung túc, sở hữu một căn biệt thự trị giá 40 tỷ đồng tọa lạc tại Quận 10, TP HCM, một căn nhà rộng đẹp ở ngoại thành, một nhà vườn rộng mênh mông ở Đà Lạt.

Tiền kiếm được, anh đều tập trung lo cho gia đình nhỏ và để làm từ thiện. Mỗi năm, Lý Hải – Minh Hà đều thường xuyên xuất hiện ở những vùng khó khăn, đi sâu vào khu vực chịu thiên tai, lũ lụt để giúp đỡ bà con. Cuộc hôn nhân hạnh phúc, không điều tiếng của anh cùng bà xã Minh Hà cũng là một yếu tố giúp khán giả yêu mến chàng đạo diễn tài năng này.

Lý Hải đang có một gia đình rất hạnh phúc bên vợ và 4 con

Cùng với sự thành công của "Lật mặt 1", Trường Giang được báo chí phong tặng danh hiệu "ông hoàng phòng vé" của điện ảnh Việt. Không chỉ đóng phim, Trường Giang còn xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình như: "Ơn giời cậu đây rồi!", "Bí mật đêm Chủ Nhật", "Hội ngộ danh hài", "2 ngày 1 đêm"... Anh còn dẫn các chương trình thực tế như: "Bước nhảy ngàn cân", "Thiên đường ẩm thực", "Ca sĩ giấu mặt", "Giọng ải giọng ai"...

Năm 2018, Trường Giang kết hôn với diễn viên Nhã Phương và hiện có hai con chung, 1 gái, 1 trai. Ngoài phim ảnh, truyền hình, Trường Giang còn kinh doanh nhà hàng ở TP.HCM và Vũng Tàu.

Trường Giang được báo chí phong tặng danh hiệu "ông hoàng phòng vé" của điện ảnh Việt

Nhờ khéo léo "co kéo" các khoản từ hoạt động nghệ thuật lẫn kinh doanh nên Nhã Phương và Trường Giang có rất nhiều tài sản khủng

Trường Giang và Nhã Phương là một trong những cặp vợ chồng kiểu mẫu của Vbiz. Bên cạnh sự nghiệp thì công chúng còn dành sự ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn của cả hai. Sau 5 năm kết hôn, Trường Giang - Nhã Phương luôn hạnh phúc đồng hành và chăm sóc nhau. Trong năm 2023, hai vợ chồng vừa chào đón thêm thành viên mới.

Đặc biệt, cả hai còn nắm trong tay nhiều bất động sản giá trị, trong đó đáng chú ý nhất là "biệt phủ" ở vùng ngoại ô TP.HCM, một căn biệt thự tại Phú Quốc.

Hiện tại sau 6 năm ngày cưới, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương bận rộn với nhiều dự án nghệ thuật lẫn kinh doanh

Ở thời điểm hiện tại, Trường Giang và Nhã Phương phải trải qua nhiều sóng gió mới chạm tới hạnh phúc. Vì vậy, cả 2 luôn trân trọng nhau, sau 5 năm về chung nhà, vợ chồng họ vẫn mặn nồng, ngọt ngào như lúc mới yêu.

Nam Thư là một trong những diễn viên được đông đảo người hâm mộ yêu mến. Cô luôn mang đến tiếng cười cho khán giả nhưng đường tình duyên lại từng nhiều lần trắc trở, lận đận đẫm nước mắt. Thậm chí cô còn bị từ chối thẳng thừng khi chia sẻ có tình cảm với "đàn em''.

Nam Thư liên tục góp mặt trong nhiều dự án gameshow, chính kịch lẫn hài kịch

Sau một vai nhỏ trong "Lật mặt 1", sự nghiệp của Nam Thư ngày càng phát triển. Cô liên tục góp mặt trong nhiều dự án gameshow, chính kịch lẫn hài kịch và được mệnh danh là "kiều nữ làng hài". Ngoài là diễn viên, Nam Thư còn tham gia làm Ban cố vấn cho chương trình Cười xuyên Việt tiếu lâm hội 2016, Cười xuyên Việt 2016 và làm MC. Năm 2019, Nam Thư đã thành lập công ty riêng của mình chuyên hoạt động về lĩnh vực sản xuất âm nhạc và tổ chức sự kiện.

Thành công trong sự nghiệp nhưng hiện tại ở tuổi 37, Nam Thư vẫn độc thân

Ở tuổi U40, "kiều nữ làng hài" vẫn chọn cuộc sống lẻ bóng. Cô đã trải qua một số mối tình nhưng đều "đứt gánh giữa đường". Những mối tình ấy không ồn ào, thị phi, nữ diễn viên và người cũ trở về vị trí bạn bè và hỗ trợ đắc lực cho đối phương.

Trong chặng đường tham gia nghệ thuật, diễn viên Nam Thư vướng một số tin đồn hẹn hò cùng các sao nam khác như diễn viên Quách Ngọc Tuyên, Pom, Anh Tú. Tuy nhiên cô không thừa nhận mối quan hệ và khá kín tiếng chuyện riêng tư. Dù chuyện tình duyên có nhiều trắc trở nhưng Nam Thư vẫn luôn tự tin, tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa. Cô luôn hết mình với công việc, lạc quan, vui vẻ, đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và tình cảm của khán giả, người hâm mộ.