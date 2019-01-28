Con gái út Lưu Hương Giang bất ngờ xuất hiện trước truyền thông, mặt giống ba như đúc

Cuối tuần rồi, Lưu Hương Giang gây bất ngờ khi đưa hai con gái cùng xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội. Đây là lần hiếm hoi vợ chồng cô để hai công chúa cùng ra mắt người hâm mộ sau ba năm sinh con thứ hai.

Lưu Hương Giang xuất hiện rạng rỡ bên hai con gái - Ảnh: Internet

Có thể thấy, bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp và sang chảnh của bà mẹ hai con thì sự đáng yêu của hai nhóc tì cũng cực kỳ thu hút ống kính. Hai thiên thần nhà Hồ Hoài Anh là Mina (7 tuổi) và Misu (3 tuổi) đều sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt tinh anh và đặc biệt là đôi môi chúm chím giống mẹ như đúc.