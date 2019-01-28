Con gái út Lưu Hương Giang bất ngờ xuất hiện trước truyền thông, mặt giống ba như đúc

Sau khi sinh con thứ hai, đây là một trong những lần hiếm hoi Lưu Hương Giang đưa bé út xuất hiện trước công chúng.
- "Sốt" vì ảnh Lưu Hương Giang cho con bú khi trang điểm
- Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang: "Đơn giản mọi chuyện mỗi khi bất đồng"
Cuối tuần rồi, Lưu Hương Giang gây bất ngờ khi đưa hai con gái cùng xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội. Đây là lần hiếm hoi vợ chồng cô để hai công chúa cùng ra mắt người hâm mộ sau ba năm sinh con thứ hai.
Có thể thấy, bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp và sang chảnh của bà mẹ hai con thì sự đáng yêu của hai nhóc tì cũng cực kỳ thu hút ống kính. Hai thiên thần nhà Hồ Hoài Anh là Mina (7 tuổi) và Misu (3 tuổi) đều sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt tinh anh và đặc biệt là đôi môi chúm chím giống mẹ như đúc.
Riêng bé Mina vì đã quen với những lần xuất hiện bên mẹ trước đây nên khá dạn dĩ. Còn bé Misu lại khá rụt rè nhưng vẫn rất duyên dáng.
Lưu Hương Giang sinh con gái thứ 2 vào năm 2016. Tuy nhiên cặp vợ chồng hiếm khi chia sẻ hình ảnh bé út trên mạng xã hội. Do đó, lần xuất hiện này của ba mẹ con Lưu Hương Giang nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía truyền thông lẫn khán giả. Có thể thấy, con gái thứ hai có rất nhiều nét giống Hồ Hoài Anh. Cô bé hiện mới 3 tuổi nhưng đã tạo dáng khá thành thạo trước ống kính.