Con gái út Lưu Hương Giang bất ngờ xuất hiện trước truyền thông, mặt giống ba như đúc

Hậu trường 28/01/2019 10:20

Sau khi sinh con thứ hai, đây là một trong những lần hiếm hoi Lưu Hương Giang đưa bé út xuất hiện trước công chúng.

Cuối tuần rồi, Lưu Hương Giang gây bất ngờ khi đưa hai con gái cùng xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội. Đây là lần hiếm hoi vợ chồng cô để hai công chúa cùng ra mắt người hâm mộ sau ba năm sinh con thứ hai.

Con gái út Lưu Hương Giang bất ngờ xuất hiện trước truyền thông, mặt giống ba như đúc - Ảnh 1
Lưu Hương Giang xuất hiện rạng rỡ bên hai con gái - Ảnh: Internet

Có thể thấy, bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp và sang chảnh của bà mẹ hai con thì sự đáng yêu của hai nhóc tì cũng cực kỳ thu hút ống kính. Hai thiên thần nhà Hồ Hoài Anh là Mina (7 tuổi) và Misu (3 tuổi) đều sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt tinh anh và đặc biệt là đôi môi chúm chím giống mẹ như đúc.

Riêng bé Mina vì đã quen với những lần xuất hiện bên mẹ trước đây nên khá dạn dĩ. Còn bé Misu lại khá rụt rè nhưng vẫn rất duyên dáng.

Con gái út Lưu Hương Giang bất ngờ xuất hiện trước truyền thông, mặt giống ba như đúc - Ảnh 2
Con gái út Lưu Hương Giang bất ngờ xuất hiện trước truyền thông, mặt giống ba như đúc - Ảnh 3
Trong khi con gái đầu giống mẹ thì con gái thứ hai lại rất giống Hồ Hoài Anh - Ảnh: Internet
Con gái út Lưu Hương Giang bất ngờ xuất hiện trước truyền thông, mặt giống ba như đúc - Ảnh 4
Con gái út Lưu Hương Giang bất ngờ xuất hiện trước truyền thông, mặt giống ba như đúc - Ảnh 5
Hai cô bé tạo dáng đáng yêu trước ống kính - Ảnh: Internet
Con gái út Lưu Hương Giang bất ngờ xuất hiện trước truyền thông, mặt giống ba như đúc - Ảnh 6
Con gái út Lưu Hương Giang bất ngờ xuất hiện trước truyền thông, mặt giống ba như đúc - Ảnh 7
Dù đã hai lần sinh nở nhưng Lưu Hương Giang vẫn sở hữu nhan sắc đáng ghen tỵ - Ảnh: Internet

Lưu Hương Giang sinh con gái thứ 2 vào năm 2016. Tuy nhiên cặp vợ chồng hiếm khi chia sẻ hình ảnh bé út trên mạng xã hội. Do đó, lần xuất hiện này của ba mẹ con Lưu Hương Giang nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía truyền thông lẫn khán giả. Có thể thấy, con gái thứ hai có rất nhiều nét giống Hồ Hoài Anh. Cô bé hiện mới 3 tuổi nhưng đã tạo dáng khá thành thạo trước ống kính.

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang lần đầu khoe ảnh gia đình

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang lần đầu khoe ảnh gia đình

Vợ chồng nhạc sĩ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bình yên, ấm áp bên hai con gái Mina và Misu.

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