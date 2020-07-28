Con gái Quyền Linh khóc sưng mắt viết thư gửi ba, bà xã Dạ Thảo sụt sùi theo khi đọc nội dung

"MC quốc dân" Quyền Linh rất được công chúng yêu mến. Bên cạnh sự nghiệp thành công, anh còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ xinh và hai cô con gái ngoan ngoãn. Đặc biệt, cô bé Lọ Lem dù chỉ mới 14 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao 1m70, gương mặt vô cùng xinh xắn.

Nguyên văn lá thư của con gái Quyền Linh : "Gửi người ba yêu quý nhất của con. Hôm nay là ngày 28/7 là sinh nhật của ba Linh, ngày mà một cậu bé mạnh mẽ, độc lập chào đời. Ngày mà tia nắng sáng nhất đời con chiếu rọi. Nếu ngày này mà không có ba chắc hẳn sẽ không có con của bây giờ.

Hiện tại thì con đã 14 tuổi là một cô bé sắp đến tuổi trưởng thành, gần phải rời xa vòng tay ấm áp của ba mẹ bước vào xã hội tấp nập, không biết tương lai sẽ ra sao. Thời gian trôi thật nhanh ba ha? Nhanh như một cơn gió thoảng qua. Cứ mỗi ngày con sẽ càng thêm lớn càng thêm vô tư nhờ vào sự chăm sóc của ba và mẹ. Nhưng đó là lý do mà con đôi khi lỡ làm ba buồn mà không hề biết. Vì ba luôn nở một nụ cười tỏa sáng như ánh ban mai có thể che khuất được những phiền muộn. Cùng những câu nói hài hước có thể xoá đi giọt nước mắt u sầu trong mọi người. Và quên rằng chính mình cũng cần được giúp đỡ. Có lúc vì áp lực công việc khiến ba nóng giận, mà con không biết rằng ba cần một chút ngọn lửa ấm áp để sưởi ấm chính mình.

Con xin lỗi ba nhiều vì sự vô tư của con. Trong lòng con ba mẹ luôn tỏa sáng hơn bất kỳ ai khác. Nhìn ba mẹ vất vả làm việc để lo cho con và gia đình, con thật cảm động, cho nên con vẫn luôn muốn giúp một chút gì đó bớt đi phần gánh nặng trên đôi vai 2 người. Trong đầu vẫn luôn luôn nghĩ về tương lai làm sao để thành công, để bù đắp lại thanh xuân, quá khứ mà ba mẹ đã vất vả vượt lên. Con hứa với ba mẹ rằng một ngày nào đó không xa con sẽ là niềm tự hào lớn nhất của ba và mẹ.

Ba Linh yêu sinh nhật vui vẻ.

Con yêu ba nhiều lắm".

Hình ảnh cô bé khóc sưng mắt khi ngồi viết thư cho ba gây xúc động - Ảnh: FB

MC Quyền Linh vô cùng cảm động khi đọc thư của con gái. Anh viết: "Con gái yêu của ba. Đọc mà thương đứt ruột". Tình cảm thân thiết của cha con Quyền Linh khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ.