Con gái Phi Nhung lần đầu xuất hiện trước truyền thông, gây bất ngờ về nhan sắc

Hậu trường 30/12/2017 15:06

Nhiều người khá bất ngờ khi lần đầu diện kiến dung nhan con gái ruột Phi Nhung trong buổi họp fan mới đây.

Tối 29/12, Phi Nhung đã tổ chức buổi off fan để tạo điều kiện cho con nuôi và con ruột được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ.
Vài ngày trước, Wendy - con gái ruột duy nhất của chị đã bay từ Mỹ về thăm mẹ và 19 em nuôi. Trong lần đầu về quê hương, Wendy rất thích thú khi đi dạo phố phường và thưởng thức ẩm thực. Nhân dịp này, cô đã nhận lời đến tham gia buổi giao lưu cùng mẹ. 

Đây là đầu tiên Wendy chịu xuất hiện trước truyền thông nên nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía báo chí. Tại buổi gặp mặt tối qua, hai mẹ con đã có những chia sẻ chân thành về những năm tháng khó khăn khi phải sống xa nhau.

Mặc dù con gái đã lớn và rất hiểu chuyện nhưng Phi Nhung vẫn cảm thấy mang ơn Wendy rất nhiều. Cô gái 20 tuổi vừa mới tốt nghiệp thủ khoa ngành Y tá ở Mỹ thừa nhận rất buồn vì thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ. Thế nhưng, Wendy không trách vì hiểu mẹ đã chịu hi sinh quá nhiều để mình có ngày hôm nay.

Con gái Phi Nhung lần đầu xuất hiện trước truyền thông, gây bất ngờ về nhan sắc - Ảnh 1
Wendy có dung mạo và vóc dáng được nhận xét là không giống mẹ cho lắm - Ảnh: Ngoisao.net
Con gái Phi Nhung lần đầu xuất hiện trước truyền thông, gây bất ngờ về nhan sắc - Ảnh 2
Tuy có nhan sắc không mấy nổi bật nhưng Wendy học rất giỏi, cô là niềm tự hào của mẹ Phi Nhung - Ảnh: Ngoisao.net
Con gái Phi Nhung lần đầu xuất hiện trước truyền thông, gây bất ngờ về nhan sắc - Ảnh 3
Theo Phi Nhung, con gái chỉ về Việt Nam vài ngày rồi lại tiếp tục qua Mỹ - Ngoisao.net
Con gái Phi Nhung lần đầu xuất hiện trước truyền thông, gây bất ngờ về nhan sắc - Ảnh 4
Dù lần đầu gặp mặt nhưng Wendy rất thương 19 đứa em do mẹ nuôi dưỡng - Ngoisao.net

Con gái Phi Nhung lần đầu xuất hiện trước truyền thông, gây bất ngờ về nhan sắc - Ảnh 5

Phi Nhung: 'Tôi mang ơn con gái của mình rất nhiều'

Phi Nhung: 'Tôi mang ơn con gái của mình rất nhiều'

Phi Nhung cho biết con gái chị sống rất nội tâm, luôn yêu thương các em và hi vọng sau khi ra trường sẽ phụ giúp mẹ lo cho các em thật chu toàn.

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