Con gái Lê Giang tiết lộ bản thân và mẹ từng không muốn nói chuyện với nhau dù ở chung nhà

Mới đây, trong một chương trình, con gái Lê Giang cho biết bản thân từng xa cách với mẹ, ở chung nhà nhưng không ai nói chuyện với ai, muốn nói gì thì nhắn tin.
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Mới đây, trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, một khách mời đã chia sẻ sống chung một nhà với mẹ chồng dù rất yêu thương nhưng ít tiếp xúc nói chuyện với nhau vì có nhiều rào cản khó bỏ.
Lắng nghe câu chuyện của khách mời, MC Quyền Linh lên tiếng "mách nước" giúp cả hai xóa bỏ khoảng cách. Anh bày tỏ: "Bây giờ hai mẹ con cần phải nói chuyện nhiều hơn, con dâu cần phải chủ động hơn thì mẹ chồng cũng sẽ gần gũi thôi. Chúng ta yêu thương nhau mà không bao giờ thể hiện với nhau thì người khác sẽ không biết được".
Bên cạnh việc đồng tình với MC Quyền Linh, Lê Lộc cũng lên tiếng bộc bạch câu chuyện của chính mình với mẹ ruột Lê Giang. Cô cho biết bản thân cũng từng xa cách với mẹ, ở chung nhà nhưng không ai nói chuyện với ai, muốn nói gì thì nhắn tin: "Tôi và mẹ cũng từng xa cách giống như khách mời ở đây, có khi còn nghiêm trọng hơn. Ở chung nhà nhưng nhiều khi đi lên đi xuống không ai nói chuyện với ai, muốn nói gì thì nhắn tin”.
Lê Lộc cũng cho biết sau này khi cô chủ động thay đổi và thăm hỏi mẹ nhiều hơn thì cả hai mẹ con đã có sự thấu hiểu nhau hơn: “Nhưng sau khi tiếp xúc, trải nghiệm nhiều thì tôi mới biết mình phải là người thay đổi trước. Như ngày xưa, tôi đi đâu, mẹ đi đâu cũng mặc kệ, không cần phải thông báo cho người kia. Nhưng sau này khi mẹ đi, tôi chủ động nhắn tin hỏi thăm thì lần sau mỗi khi đi, mẹ sẽ chủ động nhắn tin cho tôi để thông báo. Khi mình chủ động thay đổi trước thì sẽ thấy được tín hiệu của người kia thay đổi với mình".
Được biết, sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Duy Phương, Lê Giang sang Úc định cư. Một thời gian, Lê Giang trở về Việt Nam và chủ yếu tham gia phim ảnh, game show.
Lê Lộc từng tiết lộ từ nhỏ đã cảm thấy tủi thân vì thiếu thốn tình cảm gia đình nên những ngày đầu nghệ sĩ Lê Giang trở về Việt Nam, hai mẹ con nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, khắc khẩu, thậm chí không nhìn mặt nhau. Sau này, Lê Lộc mới cảm thấy có lỗi và nhận ra mẹ luôn muốn tốt cho cô. Cô cũng thừa nhận lúc đó bản thân còn trẻ nên thiếu suy nghĩ.