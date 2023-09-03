Con gái Lê Giang tiết lộ bản thân và mẹ từng không muốn nói chuyện với nhau dù ở chung nhà

Lắng nghe câu chuyện của khách mời, MC Quyền Linh lên tiếng "mách nước" giúp cả hai xóa bỏ khoảng cách. Anh bày tỏ: "Bây giờ hai mẹ con cần phải nói chuyện nhiều hơn, con dâu cần phải chủ động hơn thì mẹ chồng cũng sẽ gần gũi thôi. Chúng ta yêu thương nhau mà không bao giờ thể hiện với nhau thì người khác sẽ không biết được".

Bên cạnh việc đồng tình với MC Quyền Linh, Lê Lộc cũng lên tiếng bộc bạch câu chuyện của chính mình với mẹ ruột Lê Giang. Cô cho biết bản thân cũng từng xa cách với mẹ, ở chung nhà nhưng không ai nói chuyện với ai, muốn nói gì thì nhắn tin: "Tôi và mẹ cũng từng xa cách giống như khách mời ở đây, có khi còn nghiêm trọng hơn. Ở chung nhà nhưng nhiều khi đi lên đi xuống không ai nói chuyện với ai, muốn nói gì thì nhắn tin”.

Lê Lộc tiết lộ bản thân cũng từng xa cách với mẹ, ở chung nhà nhưng không ai nói chuyện với ai, muốn nói gì thì nhắn tin

Lê Lộc cũng cho biết sau này khi cô chủ động thay đổi và thăm hỏi mẹ nhiều hơn thì cả hai mẹ con đã có sự thấu hiểu nhau hơn: “Nhưng sau khi tiếp xúc, trải nghiệm nhiều thì tôi mới biết mình phải là người thay đổi trước. Như ngày xưa, tôi đi đâu, mẹ đi đâu cũng mặc kệ, không cần phải thông báo cho người kia. Nhưng sau này khi mẹ đi, tôi chủ động nhắn tin hỏi thăm thì lần sau mỗi khi đi, mẹ sẽ chủ động nhắn tin cho tôi để thông báo. Khi mình chủ động thay đổi trước thì sẽ thấy được tín hiệu của người kia thay đổi với mình".