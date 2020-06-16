Con gái có năng khiếu ca hát, Vy Oanh vẫn quyết không đào tạo chuyên nghiệp vì lý do này

Là người của công chúng, ca sĩ Vy Oanh hiểu được những áp lực khi trở thành người nổi tiếng. Cô chưa cho con theo nghiệp ca hát chuyên nghiệp vì muốn tốt cho bé.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Vy Oanh vừa đăng tải dòng tâm sự về bé Tuệ Vĩ. Nữ ca sĩ chia sẻ về lý do không cho con gái theo nghiệp ca hát chuyên nghiệp dù bé rất có năng khiếu. Cô viết: "Mọi người cũng hay giục hoặc thắc mắc tại sao Xu có năng khiếu ca hát như vậy mà mẹ không đào tạo cho em theo chuyên nghiệp từ bé".

Nữ ca sĩ vừa đổi tên cho con gái thành Lê Tuệ Vĩ - Ảnh: FB

Vy Oanh tâm sự: "Thật ra, nếu để ý các cô chú sẽ thấy các bé thần đồng hay nổi tiếng quá sớm thường tâm sự rằng các con không có tuổi thơ. Và cũng chính những hào quang rực rỡ đó trong lúc tuổi đời còn non nớt dễ khiến các con dễ vướng vào những cám dỗ, sai lầm khiến tương lai không tốt".

Vy Oanh và chồng doanh nhân có với nhau hai nhóc tỳ kháu khỉnh - Ảnh: FB

Là người của công chúng, bà mẹ hai con hiểu tầm ảnh hưởng của truyền thông và môi trường bên ngoài. Vy Oanh không muốn con gái nổi tiếng sớm để bé có một tuổi thơ trọn vẹn, sống đúng với tuổi.

Cô viết: "Bao năm làm người của công chúng nên mẹ em hiểu rõ, mẹ mong em được ngây thơ hồn nhiên, sống đúng theo từng lứa tuổi của em thôi. Không sớm cũng không muộn, nhưng đừng sống gấp gáp quá các con yêu nhé. Mỗi một trang của cuộc đời đều rất thú vị, hãy tận hưởng nhé các em bé hạnh phúc của mẹ ơi".

Ở tuổi 35, Vy Oanh đang viên mãn trong hôn nhân và sự nghiệp - Ảnh: FB

Chia sẻ của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm của mọi người. Hầu hết dân mạng đều đồng cảm với suy nghĩ thấu đáo của Vy Oanh dành cho con gái.

Đổi tên khai sinh cho con gái, ca sĩ Vy Oanh tiết lộ lý do đặc biệt Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Vy Oanh bất ngờ tiết lộ đã đổi tên khai sinh cho con gái út từ Tuệ An thành Tuệ Vĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-co-nang-khieu-ca-hat-vy-oanh-van-quyet-khong-dao-tao-chuyen-nghiep-vi-ly-do-nay-362770.html