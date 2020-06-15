Đổi tên khai sinh cho con gái, ca sĩ Vy Oanh tiết lộ lý do đặc biệt

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Vy Oanh bất ngờ tiết lộ đã đổi tên khai sinh cho con gái út từ Tuệ An thành Tuệ Vĩ.

Từ sau khi kết hôn, ca sĩ Vy Oanh không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật nhiều như trước. Thay vào đó, cô dành thời gian để vun vén cho tổ ấm nhỏ và chăm sóc 2 nhóc tỳ.

Gia đình hạnh phúc của Vy Oanh - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, Vy Oanh thường xuyên chia sẻ những câu chuyện hài hước xoay quanh cuộc sống thường ngày đến người hâm mộ.

Mới đây, cô tiếp tục khiến khán giả thích thú khi kể về sự lí lắc của công chúa nhỏ: “Anh hai Voi mới đụng nhẹ có tí mà nàng đã thỏ thẻ ‘Anh em thì phải thương yêu nhau chứ, sao lại đánh em’ rồi thì ‘Mẹ là phải ngủ với ba, con ngủ với anh hai với bà vú cho ba mẹ có sức khỏe đi làm’... Nàng lí sự và dùng triệt để chiêu mỹ nhân nhõng nhẽo kế… Tóm lại, nhà mà vắng nàng thì không ai hát hò biểu diễn, lí sự cho nghe đâu”.

Vy Oanh chia sẻ loạt ảnh đáng yêu của con gái đến khán giả - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Vy Oanh cũng tiết lộ cô đã đổi tên khai sinh cho bé Xu từ Tuệ An thành Tuệ Vĩ. Nguyên nhân xuất phát từ việc cô có cơ duyên biết đến môn “Thần số học” (môn khoa học thần bí của phương Tây).

Sau khi tham khảo ý kiến của người chị thân thiết am hiểu về lĩnh vực này là MC Quỳnh Hương, giọng ca “Đồng xanh” đã quyết định đổi tên cho con gái. Theo đó, cô hy vọng cái tên mới sẽ mang lại nhiều may mắn, hạnh phúc cho công chúa nhỏ.

Con gái út của Vy Oanh cực đáng yêu - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt dành lời khen cho vẻ ngoài đáng yêu, dễ thương của Tuệ Vĩ: “Con gái cưng quá”, “Em càng lớn càng xinh”, “Em đáng yêu quá đi thôi”, “Bé dễ thương quá chị ơi”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-ten-khai-sinh-cho-con-gai-ca-si-vy-oanh-tiet-lo-ly-do-dac-biet-362463.html