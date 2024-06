Chuyện bầu bí của bà xã Quang Hải và Đoàn Văn Hậu: Người 'sơ hở' là có ảnh bầu, người thì giữ kín bưng

Từ khi công khai chuyện mang bầu con đầu lòng, người đẹp cũng tích cực tung những bộ ảnh cận cảnh bụng bầu, đồng thời khoe vóc dáng nuột nà khi lần đầu mang thai. Với những lần chụp hình bầu như vậy, Chu Thanh Huyền đầu tư hẳn một ekip chuyên nghiệp và trang phục để hóa thân vào nhiều concept khác nhau.

Ngay cả khi bụng đã vượt mặt nhưng nàng WAGs vẫn không ngại mặc những chiếc áo khoe trọn bụng bầu.

Mọi người không khỏi bất ngờ khi cô nàng chia sẻ trong một bài đăng của mình rằng cô còn "8 bộ hình nữa" khiến một người bạn phải khen ngợi sức khỏe của mẹ bầu trong những tháng cuối vẫn rất phong độ.

Không chỉ siêng khoe ảnh bầu, cô nàng cũng thường xuyên cập nhật cho fans hâm mộ nắm bắt tình hình của mình trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ vậy mà ai cũng biết ông xã Quang Hải chiều chuộng vợ nhiều như thế nào trong thời gian mang thai cũng như sự “tham công tiếc việc” của cô nàng dù đang bầu bì những tháng cuối thai kỳ.

Doãn Hải My

Trái ngược với Chu Thanh Huyền, Doãn Hải My lại là nàng WAGs kín đáo. Từ khi vướng vào nghi vấn mang thai, Hải My trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng. Mặc dù nhan sắc của cô cũng có sự thay đổi, khuôn mặt trở nên bầu bĩnh, "có da có thịt" hơn trước nhưng bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn giấu thông tin có bầu. Phải đến sau 4 tháng về chung một nhà, cặp đôi mới công khai chia sẻ tin vui đến người hâm mộ bằng cách tung ra bộ ảnh bầu.

Trong suốt thời gian bầu bí của mình, Doãn Hải My hiếm khi chia sẻ những hình ảnh liên quan đến thai kỳ. Thỉnh thoảng, cô chỉ đăng vài tấm hình đi dạo phố hoặc đi ăn tối cùng chồng. Hình ảnh mới nhất trước khi công khai đầy tháng con là ảnh chụp chủ yếu phần gương mặt nên không ai biết thời gian này cô đã sinh con.

Vào ngày 2/6/2024, cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng khi người đẹp chia sẻ bức ảnh đầy tháng con. Mọi người đều thắc mắc không biết Hải My đã "âm thầm" sinh con vào thời điểm nào. Để giải thích điều này, Doãn Hải My cho biết: "Thật sự vui và rất may mắn khi được mọi người quan tâm và hỏi han. Nhưng vì My cùng gia đình cũng khá tâm linh và muốn giữ cho em bé. Để bé cứng cáp một xíu, ra tháng thì mới thông báo với mọi người. Đó cũng là lý do vì sao tới những tháng cuối thai kỳ thì My mới dám chụp ảnh và báo cho mọi người. Mong mọi người hiểu cho”.