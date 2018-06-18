Chưa lấy chồng, Angela Phương Trinh đã bị gia đình hối thúc đẻ con, đọc tin nhắn mà sốc

Angela Phương Trinh khiến không ít người bất ngờ khi tiết lộ đang bị gia đình hối lấy chồng và sinh con.
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Angela Phương Trinh là một trong những chân dài đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Không chỉ thành công trong nghiệp diễn, “Bà mẹ nhí” còn tạo dấu ấn riêng khi lấn sân sang lĩnh vực người mẫu.
Việc sở hữu chiều cao đáng mơ ước cùng thân hình cân đối và số đo vòng 3 ngoại cỡ cũng giúp chân dài này có nhiều lợi thế hơn khi tham gia các hoạt động trong showbiz Việt.
Đang có sự nghiệp thành công, chân dài sinh năm 1995 lại khiến khán giả ngạc nhiên khi tiết lộ gia đình đang hối thúc cô lấy chồng sinh con vì đã đến độ tuổi thích hợp.
Trong đoạn tin nhắn trò chuyện cùng em gái, Angela Phương Trinh cho biết, cô bị bà ngoại hối lấy chồng và sinh con chứ không nên chỉ mải lo kiếm tiền: “Giờ này chưa chồng con, coi thấy ai được ưng đi con. Để lâu quá không tốt”.
Chia sẻ của nữ diễn viên khiến fan vô cùng hào hứng, nhiều người để lại bình luận trêu chọc. Một dân mạng bày tỏ: “Ngoại nói đúng, hãy nghe lời ngoại đi. Phận làm con cháu chỉ mong người già chúc phúc lành cho con cháu... Đó là niềm hãnh diện và là một niềm tự hào được đánh giá rất cao. Xin công chúa hãy cân nhắc và suy nghĩ lời nói ngàn vàng của ngoại”.