Chưa lấy chồng, Angela Phương Trinh đã bị gia đình hối thúc đẻ con, đọc tin nhắn mà sốc

Angela Phương Trinh là một trong những chân dài đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Không chỉ thành công trong nghiệp diễn, “Bà mẹ nhí” còn tạo dấu ấn riêng khi lấn sân sang lĩnh vực người mẫu.

Việc sở hữu chiều cao đáng mơ ước cùng thân hình cân đối và số đo vòng 3 ngoại cỡ cũng giúp chân dài này có nhiều lợi thế hơn khi tham gia các hoạt động trong showbiz Việt.