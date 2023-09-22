Chồng cũ Lê Giang làm YouTuber 'tác nghiệp' ở phiên toà xét xử Nguyễn Phương Hằng: 'Tôi đau lòng vì người phụ nữ vướng lao lý'

Mặc dù không có liên quan đến phiên xét xử, nhưng từ 5h sáng trước phiên xét xử, nghệ sĩ hài Duy Phương đã có mặt và mang theo thiết bị chuyên dụng để quay hình làm Youtuber.

Sau 18 tháng tạm giam, ngày 21/9, bà Nguyễn Phương Hằng đã được đưa ra phiên tòa xét xử về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Vụ việc thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận suốt một thời gian dài do có sự liên quan đến các nghệ sĩ trong showbiz. Đáng chú ý, mặc dù không có liên quan đến phiên xét xử, nhưng từ 5h sáng trước phiên xét xử, nghệ sĩ hài Duy Phương đã có mặt và mang theo thiết bị chuyên dụng để quay hình làm Youtuber. Chồng cũ Lê Giang hiện sở hữu kênh YouTube riêng với trung bình 80 nghìn lượt xem mỗi video.

Mặc dù không có liên quan đến phiên xét xử, nhưng từ 5h sáng trước phiên xét xử, nghệ sĩ hài Duy Phương đã có mặt và mang theo thiết bị chuyên dụng để quay hình làm Youtuber Chia sẻ với báo Thanh Niên, nam danh hài U70 xác nhận đến phiên tòa xử vụ bà Nguyễn Phương Hằng với vai trò YouTuber. Ông cho hay: "Tôi dậy từ 3 giờ sáng chuẩn bị, chạy từ Bình Chánh lên đây 'tác nghiệp'. Nhưng vì đâu vô tòa được nên tôi phải về sớm". Nói về vụ án của bà Phương Hằng, Duy Phương thẳng thắn chia sẻ: "Cũng có nhiều người hỏi tôi đứng bên nào, tôi thấy đúng sai có pháp luật xét xử. Cá nhân tôi chỉ thấy đau lòng khi người phụ nữ vướng vòng lao lý, lại là người thành đạt, có kinh tế, có địa vị xã hội. Còn xét xử đúng - sai ai làm nấy chịu. Tôi khuyên mọi người sống thận trọng, đừng làm gì quá đà để xảy hậu quả mình phải chịu".

Ông cho hay: "Tôi dậy từ 3 giờ sáng chuẩn bị, chạy từ Bình Chánh lên đây 'tác nghiệp'. Nhưng vì đâu vô tòa được nên tôi phải về sớm". Là nghệ sĩ đình đám một thời nhưng hiện tại, ở tuổi 70, cuộc sống của Duy Phương nhẹ hơn vì hết nợ, có thu nhập nhờ bán bánh bèo, diễn đám cưới, hát thôi nôi và làm YouTube. Duy Phương bày tỏ: "Tôi dành một tuần khoảng 3-4 ngày để làm. Tôi cũng không rành nên có nhờ mấy YouTuber chỉ cho mình các sự kiện để theo. Mỗi tháng tôi kiếm khoảng 10 triệu đồng thu nhập từ YouTube để trang trải. Tôi còn con nhỏ, đứa út mới 14 tuổi. Nếu giàu có thì tôi không đi làm YouTuber làm gì, cũng ráng làm cho có thu nhập thêm". Là nghệ sĩ đình đám một thời nhưng hiện tại, ở tuổi 70, cuộc sống của Duy Phương nhẹ hơn vì hết nợ, có thu nhập nhờ bán bánh bèo, diễn đám cưới, hát thôi nôi và làm YouTube Duy Phương - Lê Giang hiếm hoi góp mặt cùng nhau hậu ly hôn Vì không rành công nghệ nên Duy Phương được con trai hỗ trợ dựng clip. Khi đi quay về, nam danh hài đưa con xử lý, đến tháng lãnh lương sẽ chia lại. Vì tuổi đã cao nên chồng cũ Lê Giang không có quá nhiều người mời show, chỉ thỉnh thoảng được mời đi hát thôi nôi, sinh nhật, đám tang...

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