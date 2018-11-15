Choáng với hình ảnh lạ lẫm, già nua của Khổng Tú Quỳnh sau tin chia tay Ngô Kiến Huy

Thời gian qua, Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Nguy liên tục dính nghi án tan vỡ sau 8 năm bên nhau gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Tuy nhiên, cho đến hiện tại hai người trong cuộc vẫn không lên tiếng xác nhận. Trước đó, Khổng Tú Quỳnh nhiều lần bác bỏ tin đồn nhưng cư dân mạng vẫn không ngừng tò mò.

“Là bạn gái của Huy, tôi hiểu rõ mình nên và không làm gì để tốt nhất cho anh ấy. Tính tôi lại rất cứng đầu, không bao giờ thích nhờ vả hay dựa dẫm bạn trai, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy. Tuy không còn xuất hiện chung đôi nhiều như trước, nhưng chuyện tình cảm của tôi và Huy vẫn rất tốt” - Khổng Tú Quỳnh chia sẻ trong một bài phỏng vấn cách đây 3 tháng.