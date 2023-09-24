Chỉ sau 2 tuần sinh con, mẹ bỉm Khánh Thi đã ngồi hàng giờ livestream 'chốt đơn' ầm ầm, nhan sắc hiện tại gây chú ý!

Hậu trường 24/09/2023 07:24

Bên dưới bình luận, cư dân mạng để lại lời khuyên Khánh Thi nên dưỡng sức nhiều hơn thay vì trở lại công việc quá sớm.

Ngày 9/9 vừa qua, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển đã hạnh phúc đón chào thiên thần nhỏ thứ 3 chào đời là một bé gái. Trên trang cá nhân, nữ kiện tướng dancesport cũng chia sẻ niềm vui đến người hâm mộ rằng: "Chào mừng bé yêu đã đến với ba mẹ và cất tiếng khóc chào đời vào ngày 09/09/2023. Cả nhà yêu con rất nhiều".

Chỉ sau 2 tuần sinh con, mẹ bỉm Khánh Thi đã ngồi hàng giờ livestream 'chốt đơn' ầm ầm, nhan sắc hiện tại gây chú ý! - Ảnh 1
Ngày 9/9 vừa qua, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển đã hạnh phúc đón chào thiên thần nhỏ thứ 3 chào đời là một bé gái

Mới đây, chỉ sau 2 tuần sinh con thứ 3, nữ kiện tướng khiến fan ngỡ ngàng khi đã lên sóng livestream bán hàng, chốt đơn ầm ầm. Đáng chú ý, nhan sắc của mẹ bỉm Khánh Thi vẫn rạng rỡ không có nhiều thay đổi so với lúc mang thai. Không chỉ vậy, cô còn ngồi hàng tiếng đồng hồ để "chốt đơn", sức khỏe của mẹ bỉm sữa cũng đã tốt hơn nhưng điều này cũng khiến fan khá lo ngại. Nhiều người khuyên bà mẹ 3 con nên dành thời gian ở cữ, dưỡng sức nhiều hơn thay vì làm việc quá sớm.

Chỉ sau 2 tuần sinh con, mẹ bỉm Khánh Thi đã ngồi hàng giờ livestream 'chốt đơn' ầm ầm, nhan sắc hiện tại gây chú ý! - Ảnh 2
Chỉ sau 2 tuần sinh con thứ 3, nữ kiện tướng khiến fan ngỡ ngàng khi đã lên sóng livestream bán hàng, chốt đơn ầm ầm. Đáng chú ý, nhan sắc của mẹ bỉm Khánh Thi vẫn rạng rỡ không có nhiều thay đổi so với lúc mang thai

Trước đó, Khánh Thi cũng từng cho biết kế hoạch trở lại công việc dày đặc sau sinh: "Được trở về nhà trong vòng tay của gia đình là một điều rất ấm áp. Thi sẽ nghỉ thêm 2 tuần nữa nên nếu ai có công việc gì gấp thì nhắn tin Thi sẽ trả lời nhé. Do sinh mổ lần 3 sẽ khó đi lại và phục hồi như khi xưa. Nói vậy chứ thực ra sinh xong cũng đã phải giải quyết một số việc rồi".

Chỉ sau 2 tuần sinh con, mẹ bỉm Khánh Thi đã ngồi hàng giờ livestream 'chốt đơn' ầm ầm, nhan sắc hiện tại gây chú ý! - Ảnh 3
Trước đó, Khánh Thi cũng từng cho biết kế hoạch trở lại công việc dày đặc sau sinh

Được biết, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển cũng đang tất bật với lịch khiêu vũ thể thao trong tháng mới. Theo đó từ 2/10 - 6/10 Khánh Thi sẽ đón tiếp và tập huấn với trọng tài HLV quốc tế latin và ngày 18/10 -21/10 sẽ đón tiếp cặp đôi top 1 standard thế giới về Việt Nam giảng dạy.

Chỉ sau 2 tuần sinh con, mẹ bỉm Khánh Thi đã ngồi hàng giờ livestream 'chốt đơn' ầm ầm, nhan sắc hiện tại gây chú ý! - Ảnh 4
Được biết, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển cũng đang tất bật với lịch khiêu vũ thể thao trong tháng mới

Phan Hiển vẫn đang duy trì việc tập luyện và dạy khiêu vũ ở trung tâm. Ngoài thời gian cho công việc, anh cũng rất túc trực chăm sóc vợ và các con. Phan Hiển cũng thừa nhận rằng, khi làm bố của 3 nhóc tỳ, anh ngày càng chững chạc hơn. Anh biết cách che chở cho bà xã và các con cũng như chu toàn mọi việc trong nhà.

Chỉ sau 2 tuần sinh con, mẹ bỉm Khánh Thi đã ngồi hàng giờ livestream 'chốt đơn' ầm ầm, nhan sắc hiện tại gây chú ý! - Ảnh 5
Phan Hiển cũng thừa nhận rằng, khi làm bố của 3 nhóc tỳ, anh ngày càng chững chạc hơn

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi nổi tiếng của làng dancesport Việt Nam. Cuộc tình lệch tuổi của họ đã có cái kết ngọt ngào là lễ cưới cổ tích vào cuối năm 2022 sau 13 năm gắn bó.

Vài ngày sau sinh nhóc tì thứ 3, Khánh Thi sớm quay lại công việc, tiết lộ tình trạng sức khỏe giảm sút!

Vài ngày sau sinh nhóc tì thứ 3, Khánh Thi sớm quay lại công việc, tiết lộ tình trạng sức khỏe giảm sút!

Bên dưới bình luận, cư dân mạng để lại lời khuyên Khánh Thi nên dưỡng sức nhiều hơn thay vì trở lại công việc quá sớm. Một số người cũng gửi lời động viên cho cô sớm lấy lại sức khỏe ổn định sau sinh.

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