Chỉ 1 khoảnh khắc hậu trường, nhan sắc tuổi 15 của con gái Phương Thanh khiến dân mạng ngỡ ngàng

Hậu trường 09/11/2020 16:32

Hình ảnh mới nhất của bé Gà – con gái Phương Thanh nhận về nhiều lời khen nhan sắc từ cư dân mạng.

Khoảng thời gian gần đây, nữ ca sĩ Phương Thanh dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của con gái với khán giả. Mới đây, trong liveshow mini của mình, giọng ca “Khi giấc mơ về” bất ngờ gây chú ý khi xuất hiện cùng bé Gà sau hậu trường.

Khoảnh khắc nữ ca sĩ âu yếm con gái khiến dân tình tan chảy nhưng nhan sắc của cô bé mới là tâm điểm chú ý. Ở tuổi 15, con gái Phương Thanh đã cao lớn phổng phao như thiếu nữ và vô cùng xinh xắn. Cô bé sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa.  

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Dù đã lớn nhưng bé Gà vẫn rất thích thể hiện tình cảm yêu thương và làm nũng với mẹ - Ảnh: Internet

Được biết, cô bé đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ song không có ý định theo đuổi con đường nghệ thuật. Thay vào đó, Phương Thanh tiết lộ con gái có niềm đam mê mãnh liệt với kinh doanh giống bố.

Bé Gà (Bùi Hà Nghi Phương) - con gái ca sĩ Phương Thanh sinh năm 2005. Trước đây, Phương Thanh hiếm khi chia sẻ hình ảnh của con gái trước công chúng vì muốn con có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, chính điều này đã khiến cô gặp không ít tin đồn ác ý về thân phận của bé Gà lẫn bố của bé.

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Phương Thanh và con gái có mối quan hệ gần gũi như những người bạn - Ảnh: Internet

Đến khi bé Gà dần trưởng thành và hiểu chuyện, Phương Thanh mới cởi mở hơn trong việc chia sẻ thông tin về con. Đồng thời đây cũng là thời điểm cô muốn lên tiếng để đập tan những lời đồn sai sự thật về gia đình của mình.

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