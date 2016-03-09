Cao Thái Hà gợi ý set đồ xuống phố tiện dụng

Hậu trường 09/03/2016 19:51

Là diễn viên trẻ nhiều tiềm năng của làng giải trí, Cao Thái Hà luôn chú trọng thời trang trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Với Cao Thái Hà, mặc đẹp không chỉ giúp hình ảnh của mình được đón nhận mà đó còn là cách cô tôn trọng khán giả.

Cao Thái Hà chia sẻ: “Tôi may mắn có gu thẩm mỹ khá ổn nên không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn trang phục đời thường hay sự kiện. Hầu hết những thiết kế tôi mặc đề cao sự đơn giản, tiện dụng và không quá đắt đỏ. Phụ nữ nên có cho mình một vài phụ kiện như túi xách, mắt kính để có thể phối hợp khi cần, rất dễ làm những anh chàng điển trai chú ý”.

Cao Thái Hà gợi ý set đồ xuống phố tiện dụng - Ảnh 1

 

Cao Thái Hà gợi ý set đồ xuống phố tiện dụng - Ảnh 2

Nữ diễnt? viên diện váy đen phồng cổ điển mix cùng phụ kiện đồng tone màu. Dù chất liệu ren xuyên thấu nhưng được xử lý tinh tế kèm lớp lót nên giúp người mặc tự tin xuống phố. Chiếc kính Gentle monster đi kèm với Clutch màu đen giúp bộ cánh trở nên hài hoà.

Cao Thái Hà gợi ý set đồ xuống phố tiện dụng - Ảnh 3

 

Cao Thái Hà gợi ý set đồ xuống phố tiện dụng - Ảnh 4

Mùa hè năm nay cơn "sốt" jumsuit vẫn đang quay lại, Cao Thái Hà nhanh chóng đi đầu. Cô khoe thềm ngực gợi cảm với jumsuit dạng quây, để bộ cánh hài hoà hơn cô sử dụng mắt kính bản to đi kèm clutch cầm tay.

Với những ai yêu thích phụ kiện thì có thể đeo thêm vòng cổ hoặc hoa tai để tăng thêm độ "chất" cho set đồ.

Cao Thái Hà gợi ý set đồ xuống phố tiện dụng - Ảnh 5

Điểm nhấn của chiếc váy chính là phần bèo nhún giúp bộ cánh trở nên nổi bật, hiểu được điều đó, Cao Thái Hà đã không sử dụng phụ kiện để tránh làm rối tổng thể trang phục.

Cơn "sốt" xuyên thấu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Cao Thái Hà tự tin khoe vóc dáng trong bộ cánh ôm sát xuyên thấu đầy tinh tế.

Về Cao Thái Hà, mở đầu 2016, cô sẽ đảm nhân vai Ty trong phim Lấp Lánh Mưa Bay của đạo diễn Võ Việt Hùng. Ty có số phận trờ trêu vì bị trao nhầm khi mới sinh ra. Đúng ra sẽ là một tiểu thư con nhà giàu có, cao sang nhưng trở thành đứa bé nghèo khổ vì bị trao nhầm khi mới sinh ra. Cuộc đời Ty trải qua những tháng ngày bi kịch khi bị cha dượng lien tục đánh đập hành hạ. Bi kịch cao trào khi Ty ngộ sát cha và phải vào tù sống quãng đời nhiều tăm tối.

Bên cạnh đó, Cao Thái Hà lần đầu đảm nhận vai phản diện đầu tiên sau gần 10 phim vào vai chính diện. Vào vai Mỹ trong Tơ duyên của đạo diễn Nam Quan, Mỹ xuất thân là cô gái có tình yêu sâu đậm với tên giang hồ khét tiếng. Khi người yêu vào tù, Mỹ tìm đủ mọi cách kiếm tiền lo lót cho người yêu. Trong phim, Cao Thái Hà đóng chung với Huỳnh Đông, Quý Bình… và có khá nhiều tình huống bi kịch diễn ra.

Cao Thái Hà gợi ý set đồ xuống phố tiện dụng - Ảnh 6

 

Cao Thái Hà gợi ý set đồ xuống phố tiện dụng - Ảnh 7

Photo : Vũ Huy Bình

Makeup : Ngíp Nakun
Style : Phạm Bảo Luận

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