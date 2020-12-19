Cách nửa vòng trái đất, Việt Hương khóc nghẹn vì câu nói của con gái khi đến viếng nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ

Hậu trường 19/12/2020 11:28

Hơn 1 tuần sau sự ra đi của người anh thân thiết, nghệ sĩ Việt Hương vẫn chưa hết đau xót và không khỏi xúc động trước những hình ảnh tại lễ tang ở Mỹ.

Vào 9 giờ sáng ngày 19/12 (giờ Việt Nam), quan tài cố nghệ sĩ Chí Tài đã đóng lại vĩnh viễn, người nghệ sĩ tài hoa đi về cõi vĩnh hằng. Dù cách xa nửa vòng trái đất nhưng nhiều nghệ sĩ Việt như Hoài Linh, Việt Hương… cũng như hàng nghìn khán giả Việt Nam vẫn dõi theo tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ.

Cách đây vài giờ, nghệ sĩ Việt Hương đã chia sẻ loạt ảnh chồng đưa con gái nhỏ đến nhìn mặt cố nghệ sĩ Chí Tài lần cuối tại lễ viếng ở Mỹ.

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Bài đăng gây xúc động của Việt Hương - Ảnh: FB

Nhìn khoảnh khắc con gái mắt không rời thi hài của nghệ sĩ Chí Tài, Việt Hương lặng người chia sẻ: “Ấm lòng quá, nước mắt cứ chảy. Con gái cũng ra chào bác Tài, từ nhỏ bác Loan kêu chụp hình thì không chịu chụp, trừ khi nào bác Loan nói chụp gởi bác Tài là con gái chạy ra tạo rất nhiều dáng để chụp gởi bác Tài. Từ đây, hết chụp gởi bác rồi, ký ức đẹp về bác Tài. Con gọi điện thoại cho mẹ con nói: ‘Bác Tài đi lên trời giống ngoại hả mẹ’. Mẹ không dám khóc trước mặt con chỉ muốn những điều vui vẻ đến với mọi người, anh Tài cũng muốn vậy”.

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Câu hỏi ngây thơ của con gái khiến nghệ sĩ Việt Hương nghẹn ngào - Ảnh: FB

Cuối tâm thư, Việt Hương cho biết gia đình cô sẽ thay nghệ sĩ Chí Tài chăm sóc, bảo vệ cho ca sĩ Phương Loan: “Cả nhà em luôn bên chị cho anh yên lòng. Cả nhà em cũng sẽ chở chị đi Halloween chơi, em vẫn ở nhà ăn cùng anh, giờ không có anh ăn em gọi…!”.

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Chồng Việt Hương đưa con gái đến viếng NS Chí Tài - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không cầm được nước mắt trước những dòng tâm sự của nghệ sĩ Việt Hương: “Cô và mọi người luôn ở bên chú. Chú thanh thản ra đi nhé”, “Em khóc mất rồi chị ơi”, “Thương sao cho hết”, “Thương và nhớ chú, một phần trong tuổi thơ của con là chú”…

Không thể sang Mỹ dự lễ tang, Hoài Linh vội gọi điện nhắn nhủ để vật quan trọng vào linh cữu theo di nguyện của NS Chí Tài

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