Không thể sang Mỹ dự lễ tang, Hoài Linh vội gọi điện nhắn nhủ để vật quan trọng vào linh cữu theo di nguyện của NS Chí Tài

Hậu trường 19/12/2020 09:43

Đại diện trung tâm “Paris By Night” đã hé lộ cuộc gọi của danh hài Hoài Linh trước tang lễ nghệ sĩ Chí Tài với lời nhắn nhủ để vật quan trọng vào linh cữu.

Vào 2 giờ sáng ngày 19/12 (giờ Việt Nam), nghi thức phát tang và thăm viếng cố nghệ sĩ Chí Tài ở Mỹ đã diễn ra tại giáo xứ Thánh Linh (Fountain Valley, Mỹ). Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã có mặt từ sớm, xếp hàng ngay ngắn để vào viếng cố nghệ sĩ lần cuối. Tất cả đều đeo khẩu trang cẩn thận và giữ khoảng cách an toàn để phòng dịch Covid-19.

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Bà xã Chí Tài thất thần đứng bên linh cữu chồng - Ảnh: Internet

Là người em thân thiết gắn bó suốt hơn 20 năm qua, Hoài Linh vô cùng đau xót trước sự ra đi của nghệ sĩ Chí Tài. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh không thể sang Mỹ dự lễ tang. Dẫu vậy, nam danh hài vẫn dõi theo lễ viếng người anh tại Mỹ qua livestream.

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Nam danh hài dõi theo lễ tang qua livestream - Ảnh: FB

Cũng trong tang lễ, đại diện trung tâm Paris By Night - cô Ngọc Thủy đã tiết lộ cuộc gọi với nghệ sĩ Hoài Linh trước ngày diễn ra tang lễ. Cô chia sẻ: “Thứ bảy tuần vừa rồi là tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam, lễ xong thì nghệ sĩ Hoài Linh cũng là người Công giáo có gọi điện cho Thủy: Chị Hai ơi, chị Hai lấy giùm em chuỗi mân côi để trong quan tài anh Chí Tài hộ em vì anh Chí Tài muốn giữ một cái gì kỉ niệm của chị Hai”.

Dù ở phương xa nhưng Hoài Linh vẫn không thôi lo lắng cho người bạn thân của mình. Nam danh hài không quên nhắn nhủ mọi người làm theo di nguyện của nghệ sĩ Chí Tài.

Không thể sang Mỹ dự tang lễ, Hoài Linh viết thơ xúc động tiễn biệt Chí Tài

Không thể sang Mỹ dự tang lễ, Hoài Linh viết thơ xúc động tiễn biệt Chí Tài

“Thanh thản mỉm cười an nhiên nhé. Ngủ giấc thật sâu, giấc thiên thần” - một câu trong bài thơ của Hoài Linh viết tặng cho người anh kính mến.

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Từ khóa:   tang lễ Chí Tài Hoài Linh nghệ sĩ Chí Tài qua đời

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