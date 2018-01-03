Ca sĩ Phương Thanh ‘đứng hình’ trước phản ứng bất ngờ của con gái khi nghe tin mẹ sắp lấy chồng

Phản ứng của con gái ca sĩ Phương Thanh - bé Gà khi nghe tin mẹ sắp lấy chồng khiến nhiều khán giả vô cùng thích thú.
- Vừa chia sẻ chuẩn bị kết hôn, Phương Thanh lại phải lên tiếng minh oan chuyện ăn hiếp chồng
- Ca sĩ Phương Thanh dự định sẽ đăng ký kết hôn với bạn trai vào năm 2018?
Thời gian gần đây, dư luận được dịp xôn xao khi ca sĩ Phương Thanh bất ngờ chia sẻ về kế hoạch kết hôn vào năm 2018. Bên cạnh những lời chúc phúc, một số fan cũng bày tỏ sự lo lắng cho ông xã tương lai của giọng ca Đêm lao xao. Vì Phương Thanh nổi tiếng là người cá tính mạnh như đàn ông, người hâm mộ sợ “nửa kia” sẽ bị cô ức hiếp.
Điều đáng nói là không chỉ bạn bè, đồng nghiệp mà cả con gái Phương Thanh - bé Gà cũng đồng quan điểm rằng nữ ca sĩ sẽ ăn hiếp ông xã.
Trên trang cá nhân, Phương Thanh vừa đăng dòng trạng thái nói về phản ứng của con gái khi nghe tin mẹ sắp kết hôn khiến dân mạng không khỏi bật cười: “Cả nhà nghe nè. Em Gà nói: Mẹ mà lấy chồng... con tội chồng của mẹ lắm á. Sao vậy? Sao không bênh mẹ? Mẹ dữ quá mà mẹ sẽ ăn hiếp chồng của mẹ. Huhu. Chời ơi”.