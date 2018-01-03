Ca sĩ Phương Thanh ‘đứng hình’ trước phản ứng bất ngờ của con gái khi nghe tin mẹ sắp lấy chồng

Hậu trường 03/01/2018 16:19

Phản ứng của con gái ca sĩ Phương Thanh - bé Gà khi nghe tin mẹ sắp lấy chồng khiến nhiều khán giả vô cùng thích thú.

Thời gian gần đây, dư luận được dịp xôn xao khi ca sĩ Phương Thanh bất ngờ chia sẻ về kế hoạch kết hôn vào năm 2018. Bên cạnh những lời chúc phúc, một số fan cũng bày tỏ sự lo lắng cho ông xã tương lai của giọng ca Đêm lao xao. Vì Phương Thanh nổi tiếng là người cá tính mạnh như đàn ông, người hâm mộ sợ “nửa kia” sẽ bị cô ức hiếp.

Ca sĩ Phương Thanh ‘đứng hình’ trước phản ứng bất ngờ của con gái khi nghe tin mẹ sắp lấy chồng - Ảnh 1
Phương Thanh úp mở chuyện sắp kết hôn khi chia sẻ hình ảnh nắm tay một người đàn ông bí ẩn trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Điều đáng nói là không chỉ bạn bè, đồng nghiệp mà cả con gái Phương Thanh - bé Gà cũng đồng quan điểm rằng nữ ca sĩ sẽ ăn hiếp ông xã.

Trên trang cá nhân, Phương Thanh vừa đăng dòng trạng thái nói về phản ứng của con gái khi nghe tin mẹ sắp kết hôn khiến dân mạng không khỏi bật cười: “Cả nhà nghe nè. Em Gà nói: Mẹ mà lấy chồng... con tội chồng của mẹ lắm á. Sao vậy? Sao không bênh mẹ? Mẹ dữ quá mà mẹ sẽ ăn hiếp chồng của mẹ. Huhu. Chời ơi”.

Ca sĩ Phương Thanh ‘đứng hình’ trước phản ứng bất ngờ của con gái khi nghe tin mẹ sắp lấy chồng - Ảnh 2
Bé Gà cho rằng mẹ Phương Thanh sẽ ăn hiếp ông xã - Ảnh: FBNV
Ca sĩ Phương Thanh ‘đứng hình’ trước phản ứng bất ngờ của con gái khi nghe tin mẹ sắp lấy chồng - Ảnh 3
Một khán giả bình luận vui: "Cô mà có chồng là trong người cô từ tính cách đến style thành con gái 100% luôn" - Ảnh: FBNV
Ca sĩ Phương Thanh ‘đứng hình’ trước phản ứng bất ngờ của con gái khi nghe tin mẹ sắp lấy chồng - Ảnh 4
Cô bé cũng nhận được rất nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Ca sĩ Phương Thanh ‘đứng hình’ trước phản ứng bất ngờ của con gái khi nghe tin mẹ sắp lấy chồng - Ảnh 5
Hiện tại Phương Thanh đang có cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên cạnh con gái - Ảnh: Internet
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Phương Thanh úp mở ảnh bạn trai và khoe nhẫn cầu hôn?

Những hình ảnh úp mở của Phương Thanh về bạn trai giấu mặt khiến người hâm mộ xôn xao.

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