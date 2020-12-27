Ca sĩ Phương Loan xuất hiện sau tang lễ ông xã Chí Tài, nhìn chi tiết này ai nấy đều xúc động

Sau tang lễ cố nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ, ca sĩ Phương Loan đã dần ổn định tinh thần và trở lại với nhịp sống bình thường bên gia đình, bạn bè.

Đã hơn 2 tuần kể từ ngày cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời nhưng những kỷ niệm về anh vẫn còn được khán giả bồi hồi nhắc đến trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt, cuộc sống của ca sĩ Phương Loan - bà xã Chí Tài luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Ca sĩ Phương Loan đã rất suy sụp sau sự ra đi của ông xã - Ảnh: Internet

Mới đây, hình ảnh của bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài sau tang lễ tại Mỹ đã được một người bạn đăng tải. Trong ảnh, ca sĩ Phương Loan và người thân trong gia đình cùng nhau sum vầy ăn bữa cơm ấm áp. Dù đã lấy lại tinh thần nhưng có thể thấy, gương mặt của nữ ca sĩ vẫn còn phảng phất đâu đó nỗi buồn trước nỗi mất mát quá to lớn.

Phương Loan luôn có gia đình, bạn bè ở bên cạnh động viên, an ủi giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn này - Ảnh: Internet

Vào lễ Giáng sinh vừa qua, ca sĩ Phương Loan cũng đã đến nhà thờ để hát cầu nguyện cùng ca đoàn - Ảnh: Internet

Đáng chú ý hơn cả, trên mâm cơm còn xuất hiện món cá kho tộ - món ăn yêu thích của nghệ sĩ Chí Tài lúc sinh thời. Trước đây, Phương Loan từng cho biết ông xã rất thích ăn món vợ nấu, đặc biệt là cá kho tộ.

Mâm cơm xuất hiện món cá kho tộ quen thuộc - Ảnh: Internet

Chi tiết này ngay lập tức khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận cho rằng dù nghệ sĩ Chí Tài đã ra đi mãi mãi nhưng những sở thích, thói quen và hình ảnh về anh vẫn luôn in đậm trong lòng người thân cũng như bạn bè.

Nghẹn ngào khoảnh khắc ca sĩ Phương Loan lặng lẽ ôm tro cốt của NS Chí Tài đặt ở nghĩa trang Sau lễ tang tại Mỹ, tro cốt của cố nghệ sĩ Chí Tài đã được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery, gần nơi ở của ca sĩ Phương Loan.

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