Ca sĩ Anh Khoa nhiễm Covid-19, tình trạng sức khỏe yếu sau giai đoạn thập tử nhất sinh

Hậu trường 12/01/2021 09:59

Thông tin ca sĩ Anh Khoa bị nhiễm Covid-19 khiến đồng nghiệp, khán giả vô cùng lo lắng. Được biết, hiện sức khỏe của ông đang khá yếu.

Tối qua, trên trang cá nhân, con trai MC Nguyễn Ngọc Ngạn gây chú ý khi đăng tải dòng thông báo chia sẻ về tình trạng sức khỏe của ca sĩ Anh Khoa. Theo đó, ông bị nhiễm Covid-19 cả tháng qua, dù đã qua cơn thập tử nhất sinh nhưng sức khỏe vẫn rất yếu.

Nguyễn Vương Định cho biết, ca sĩ Anh Khoa đang phải tự chăm sóc sức khỏe tại Mỹ vì vợ con không có bên cạnh: "Nam danh ca Anh Khoa nhiễm Covid-19. Tin vừa mới nhận là chú đã bị nhiễm bệnh cách đây 1 tháng rồi, hiện tại chú được cho về nhà nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu, còn vợ và con gái của chú đang ở Hungary, nên chú phải 1 mình tự lo cho mình tại Mỹ".

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Ca sĩ Anh Khoa được khán giả hải ngoại rất yêu mến - Ảnh: FB

Con trai MC Nguyễn Ngọc Ngạn tiết lộ tình trạng sức khỏe của nam ca sĩ hải ngoại và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho ông vượt qua bệnh tật.

Trên Facebook cá nhân, Nguyễn Vương Định viết: "Chú có chia sẻ là vào tháng 12 vừa rồi chú trong giai đoạn thập tử nhất sinh, chú không dám cho ai biết vì lúc đó nhiều nghệ sĩ qua đời mà giờ lại loan tin này lên sẽ làm khán giả lo lắng thêm cho chú. Nhưng vì cả năm nay không đi show được lại còn phải chống chọi với căn bệnh nên cuộc sống chú chắc chắn gặp nhiều khó khăn. Các khán thính giả yêu mến chú Anh Khoa xin hãy góp một lời cầu nguyện mong chú vượt qua khó khăn này. Trân trọng báo tin".

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Dưới bài viết, rất đông nghệ sĩ như Quang Dũng, Hoài Tâm, Hồ Lệ Thu... cầu nguyện cho sức khỏe của đồng nghiệp - Ảnh: FB

Ca sĩ Anh Khoa là gương mặt đình đám tại Việt Nam trước năm 1975 với dòng nhạc trữ tình quê hương. Tên tuổi của nam nghệ sĩ gắn liền với một số ca khúc như: Em đến thăm anh đêm 30, Phút cuối, Giã từ đêm mưa... 

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