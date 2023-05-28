'Bóc mẻ' nhan sắc thật của Lệ Quyên trong clip quay lén hậu trường, netizen tinh mắt phát hiện một thói quen kì lạ của nữ ca sĩ!

Trong lúc tập trung trao đổi, lắng nghe sự hướng dẫn từ nhân viên điều phối, Lệ Quyên bất ngờ bị dân mạng "bóc mẻ" một thói quen kì lạ.

Mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh Lệ Quyên đang ở trong cánh gà để chuẩn bị biểu diễn. Nếu như trước đó, nữu ca sĩ không ít lần vướng nhiều tranh cãi về trang phục thì lần này, Lệ Quyên lựa chọn xuất hiện với bộ trang phục sắc trắng đầy nổi bật. So với những bộ cánh hở bạo, khoe da thịt quá đà ở những trước đó, hình ảnh Lệ Quyên nhẹ nhàng, sang trọng và phù hợp với lứa tuổi khiến khán giả khen không ngớt lời. Nếu như trước đó, nữu ca sĩ không ít lần vướng nhiều tranh cãi về trang phục thì lần này, Lệ Quyên lựa chọn xuất hiện với bộ trang phục sắc trắng đầy nổi bật Đáng chú ý, trong lúc tập trung trao đổi, lắng nghe sự hướng dẫn từ nhân viên điều phối, Lệ Quyên bất ngờ bị dân mạng "bóc mẻ" một thói quen kì lạ. Cụ thể, trong mọi khoánh khắc, khán giả nhanh chóng nhận thấy Lệ Quyên liên tục chớp mắt. Không chỉ vậy, khi biểu diễn trên sân khấu khán giả cũng dễ dàng nhận thấy điều này ở Lệ Quyên.

Trong mọi khoánh khắc, khán giả nhanh chóng nhận thấy Lệ Quyên liên tục chớp mắt Nhiều ý kiến cho rằng có thể do mắt của Lệ Quyên yếu nên nữ ca sĩ phải thường xuyên chớp nháy liên tục để mắt có thể điều tiết cũng có thể xem đây là một thói quen khó bỏ. Tuy nhiên, hành động này của nữ ca sĩ vô tình khiến không ít khán giả cảm thấy khó chịu. Hành động chớp mắt của nữ ca sĩ vô tình khiến không ít khán giả cảm thấy khó chịu.

Mới đây, Lệ Quyên đã chính thức tung album Lệ Quyên Top Hits Remix. Theo đó, nữ ca sĩ đã chọn 5 ca khúc đình đám của mình gồm: Đắng cay, Nếu như ngày đó, Vì em còn thương, Nếu em được chọn lựa và Để nhớ một thời ta đã yêu để làm mới theo phong cách nhạc sôi động, trẻ trung hơn. Khán giả bình luận thắc mắc về thói quen kì lạ của Lệ Quyên Lệ Quyên cho biết album lần này là sự đan xen giữa những bản hit đình đám từ lâu và các ca khúc ra mắt thời gian gần đây. Sự kết hợp này mang đến cho khán giả trải nghiệm âm nhạc mới nhưng vẫn giữ được sự trữ tình, quý phái đã làm nên thành công của Lệ Quyên trong nhiều năm qua.

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