Bố bỉm Hà Trí Quang và Thanh Đoàn tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho cặp nhóc tì song sinh, tiết lộ mong ước giản đơn!

Hậu trường 29/11/2023 09:04

Hai nhóc tỳ nhà Hà Trí Quang - Thanh Đoàn cực đáng yêu, kháu khỉnh.

Hà Trí Quang là diễn viên truyền hình quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam. Anh từng tham gia các tác phẩm: Lâu đài tình ái, Hoa dã quỳ, Những mảnh vỡ phù hoa, Khóc thầm, Dương cầm,... 

Những năm qua, nam diễn viên còn gây chú ý khi công khai tình yêu với bạn trai đồng giới. Đồng thời, cuối năm 2022 vừa qua, cặp đôi còn chính thức đón cặp song sinh một trai, một gái bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và nhờ người thân mang thai hộ. Hai con của Hà Trí Quang và Thanh Đoàn tên Ka Ka và Muội Muội.

Bố bỉm Hà Trí Quang và Thanh Đoàn tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho cặp nhóc tì song sinh, tiết lộ mong ước giản đơn! - Ảnh 1
 Cuối năm 2022 vừa qua, cặp đôi còn chính thức đón cặp song sinh một trai, một gái bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và nhờ người thân mang thai hộ. Hai con của Hà Trí Quang và Thanh Đoàn tên Ka Ka và Muội Muội.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Trí Quang hạnh phúc khoe hình ảnh tổ chức tiệc thôi nôi đầy ấm áp cho 2 thế lực nhí. Trộm vía, tròn 1 tuổi nhưng nhóc tỳ trông cứng cáp và đáng yêu. Mỗi bé đều sở hữu nét giống một bố. Muội Muội có nét giống Thanh Đoàn, riêng Ka Ka thừa hưởng gương mặt giống Hà Trí Quang. Mặc dù bận rộn công việc nhưng Hà Trí Quang - Thanh Đoàn vẫn dành thời gian ưu tiên tự tay chăm sóc cho các con.

Bố bỉm Hà Trí Quang và Thanh Đoàn tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho cặp nhóc tì song sinh, tiết lộ mong ước giản đơn! - Ảnh 2
Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Trí Quang hạnh phúc khoe hình ảnh tổ chức tiệc thôi nôi đầy ấm áp cho 2 thế lực nhí

Nam diễn viên cũng gửi lời nhắn nhủ nhân ngày con tròn 1 tuổi: "Cúng thôi nôi 2 cục kim cương Ka Ka - Muội Muội của cha Quang, ba Thanh Đoàn! Nhìn con khôn lớn từng ngày là niềm hạnh phúc và động lực của ba và cha. Mong các con luôn khoẻ mạnh, thông minh và hiếu thảo".

Bố bỉm Hà Trí Quang và Thanh Đoàn tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho cặp nhóc tì song sinh, tiết lộ mong ước giản đơn! - Ảnh 3
Bố bỉm Hà Trí Quang và Thanh Đoàn tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho cặp nhóc tì song sinh, tiết lộ mong ước giản đơn! - Ảnh 4
Hà Trí Quang - Thanh Đoàn chuẩn bị mâm cúng thôi nôi hoành tráng với tông màu xanh lá và vàng làm chủ đạo

Hà Trí Quang - Thanh Đoàn chuẩn bị mâm cúng thôi nôi hoành tráng với tông màu xanh lá và vàng làm chủ đạo. Các món trong mâm cúng như xôi, chè, bánh kem, trái cây, hoa lá,... được tạo hình vô cùng đẹp mắt. Phía dưới bài viết, đông đảo khán giả gửi lời chúc tới Ka Ka và Muội Muội.

Bố bỉm Hà Trí Quang và Thanh Đoàn tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho cặp nhóc tì song sinh, tiết lộ mong ước giản đơn! - Ảnh 5
Trộm vía, tròn 1 tuổi nhưng nhóc tỳ trông cứng cáp và đáng yêu. Mỗi bé đều sở hữu nét giống một bố. Muội Muội có nét giống Thanh Đoàn, riêng Ka Ka thừa hưởng gương mặt giống Hà Trí Quang

Theo chia sẻ của Hà Trí Quang, cặp song sinh đang trong độ tuổi hiếu động. Muội Muội có tính cách lém lỉnh, hay cười. Riêng Kaka lại hiền lành, thường xấu hổ khi đứng trước ống kính. Thời điểm 2 bé mới chào đời, cặp đôi được bố mẹ đôi bên giúp đỡ nuôi con.

Bố bỉm Hà Trí Quang và Thanh Đoàn tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho cặp nhóc tì song sinh, tiết lộ mong ước giản đơn! - Ảnh 6
Theo chia sẻ của Hà Trí Quang, cặp song sinh đang trong độ tuổi hiếu động. Muội Muội có tính cách lém lỉnh, hay cười

Giờ đây khi được 1 tuổi, Ka Ka - Muội Muội ngoan ngoãn và vâng lời, cặp đôi không quá vất vả mỗi khi tự chăm sóc. Đầu tháng 11 vừa qua, Thanh Đoàn - Hà Trí Quang đưa 2 con đi du lịch mà không cần người thân hỗ trợ, cả 2 chia nhau trông con.

Bố bỉm Hà Trí Quang và Thanh Đoàn tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho cặp nhóc tì song sinh, tiết lộ mong ước giản đơn! - Ảnh 7
Đầu tháng 11 vừa qua, Thanh Đoàn - Hà Trí Quang đưa 2 con đi du lịch mà không cần người thân hỗ trợ, cả 2 chia nhau trông con

Tháng 10/2023, Thanh Đoàn - Hà Trí Quang đã có cái kết viên mãn cho chuyện tình yêu đẹp của mình bằng một lễ ăn hỏi hoành tráng. Đặc biệt, Hà Trí Quang còn mang sổ đỏ nhà ở TP.HCM và hai tỷ đồng tiền mặt để hỏi cưới người yêu. Còn gia đình Thanh Đoàn đã trao cho 2 con 8.000m2 đất ở Đồng Tháp. Cả hai hiện tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên các con.

Nghệ sĩ Thanh Bạch đảm nhận vai trò MC trong đám hỏi của Hà Trí Quang - Thanh Đoàn

Nghệ sĩ Thanh Bạch đảm nhận vai trò MC trong đám hỏi của Hà Trí Quang - Thanh Đoàn

Hà Trí Quang tin rằng với sự duyên dáng, hoạt náo của MC Thanh Bạch, đám hỏi sẽ thêm phần vui vẻ, ấm cúng. 

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