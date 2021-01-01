Bình Minh đăng ảnh 'tình bể bình' bên bà xã, nhan sắc vợ đại gia chiếm trọn mọi sự chú ý

Hậu trường 01/01/2021 11:57

Nhiều người nhận xét Bình Minh già hơn trước rất nhiều, trong khi bà xã Anh Thơ ngày càng trẻ trung và xinh đẹp dù đã là bà mẹ 2 con.

Hòa chung vào không khí nô nức đón năm mới của mọi người, mọi nhà, người mẫu Bình Minh cũng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên bà xã trong dịp đặc biệt này. Cụ thể trên trang cá nhân, ông bố 2 con đăng bức ảnh chụp selfie cùng bạn đời. Trong ảnh, vợ chồng nghệ sĩ cười tươi hạnh phúc và tựa đầu vào nhau thể hiện tình cảm.

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Anh Thơ được khen trẻ trung hơn chồng siêu mẫu - Ảnh: FB
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Ảnh cưới 12 năm trước của Bình Minh và bà xã Anh Thơ - Ảnh: Internet

Trải qua nhiều sóng gió trong hôn nhân, cặp đôi vẫn dành cho nhau tình cảm ngọt ngào. Dưới phần bình luận, hầu hết mọi người gửi lời chúc hạnh phúc cho gia đình Bình Minh. Ngoài ra, dân mạng cũng hết lời khen ngợi nhan sắc của doanh nhân Anh Thơ ngày càng trẻ trung và xinh đẹp.

Những lời nhận xét của dân mạng: “Nhìn ảnh này thấy anh già đi nhiều quá”, “Nghe nói vợ Bình Minh nhiều tuổi hơn chồng, nhưng mình lại thấy trẻ hơn chồng nhiều”, “Diễn viên Bình Minh, lúc này chị nhìn em sao già thế? Hết phong độ đẹp trai như ngày nào rồi”, “Anh Thơ ngày càng trẻ và xinh đẹp”, "Chị nhà ngày càng trẻ nhỉ"...

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Vượt qua sóng gió trong hôn nhân, cặp đôi vẫn giữ cho 2 con một mái ấm gia đình trọn vẹn - Ảnh: FB

Bình Minh và Anh Thơ kết hôn vào năm 2008. Sau 12 năm chung sống hạnh phúc, cặp đôi có với nhau 2 cô con gái xinh xắn. Thời gian đầu "về chung nhà", vợ chồng nghệ sĩ nhận không ít thị phi.

Nam siêu mẫu kém vợ doanh nhân 4 tuổi và bị soi mói ngoại hình không cân xứng. Thậm chí, Bình Minh còn bị gắn mác “mê vật chất” khi lấy vợ hơn tuổi có tiềm lực kinh tế.

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