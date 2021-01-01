Vợ Vân Quang Long lên tiếng khi bị nói ăn cắp cáo phó, đổi tên 2 con riêng của chồng

Hậu trường 01/01/2021 09:57

Linh Lan - vợ Vân Quang Long lên tiếng giải thích rõ khi bị hoài nghi chuyện đổi tên các con riêng của chồng trong cáo phó.

Mọi chuyện khởi nguồn khi 2 bản cáo phó được đăng tải từ trang cá nhân của Linh Lan và Ái Vân (vợ cũ Vân Quang Long) có sự khác biệt nho nhỏ. Theo đó, trong bảng cáo phó Linh Lan đăng tải, tên 2 con riêng của chồng là Lê Cát Kỳ và Lê Cát Hy. Tuy nhiên, ở bảng cáo phó Ái Vân đăng tải, 2 bé lại là Lê Trác Kỳ và Lê Trác Hy.

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Điểm khác nhau trong hai tờ cáo phó được vợ cũ và vợ mới của Vân Quang Long đăng tải - Ảnh: Intrenet

Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn Linh Lan đã sửa tên 2 con riêng của chồng. Trước thông tin không hay, cô khẳng định chuyện này không phải do mình làm và mong mọi người suy nghĩ thấu đáo và đừng phán xét.

Linh Lan - người vợ hiện tại của Vân Quang Long viết: "Lan xin đính chính lại vài điều với các bạn. Mình tên là Linh Lan, tên thật Phan Thị Ngọc Nhi, là vợ hiện tại chính thức của ca sĩ Vân Quang Long.

Hôm nay có 2 bản cáo phó đăng lên từ Facebook của Lan và chị vợ cũ anh Long, tên là Lê Thị Ái Vân. Và mọi người có trách Lan là ăn cắp hình cáo phó và sửa tên 2 con riêng của anh Long và vợ cũ.

Lan xin đính chính tất cả mọi chuyện này không phải do Lan làm. Cáo phó này là do chị Ái Vân tự sắp xếp và làm hết tất cả. Mong mọi người đừng hiểu lầm là do Lan sửa tên này nọ.

Mọi người không tin có thể hỏi chị Vân - vợ cũ anh Long. Lan lên Sài Gòn tối hôm qua và đi thẳng đến chùa lo đám tang cho anh. Lan không hề viết và sửa tên gì hết.

Mất anh Long là nỗi mất mát to lớn đối với Lan và Helen lắm rồi ạ! Quá đau buồn. Xin mọi người hãy hiểu rõ câu chuyện trước khi trách Lan! Lan xin chân thành cảm ơn". 

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Vân Quang Long và Linh Lan có 1 con gái chung - Ảnh: Internet

Ca sĩ Vân Quang Long mất vì đột quỵ tại Mỹ vào ngày 29/12 vừa qua. Dù rất muốn đưa thi hài cố ca sĩ về Việt Nam để nhìn mặt lần cuối, nhưng gia đình đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề lo thủ tục vì dịch bệnh. Theo một số thông tin, gia đình Vân Quang Long đã thống nhất làm tang lễ tại Mỹ sau đó đưa tro cốt về Việt Nam.

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Sự việc vợ ca sĩ Vân Quang Long bị lừa trong lúc tang gia bối rối đã làm khán giả vô cùng bức xúc.

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