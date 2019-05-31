Bị tố bỏ tiền tỷ mua giải tại Cannes, Jolie Nguyễn bình thản: ‘Mình thấy rất vui vì mọi người quan tâm tới mình’

Sau những ồn ào bị tố mua giải tại Cannes để đánh bóng tên tuổi, “Hoa hậu nhà giàu” Jolie Nguyễn đã chính thức lên tiếng.

Mua vé để xuất hiện trên thảm đỏ hay diện trang phục hở bạo… là những chiêu trò khiến nhiều người ngán ngẩm tại LHP Cannes 2019. Sau sự xuất hiện đầy ồn ào của Ngọc Trinh, việc Hoa hậu Jolie Nguyễn đạt giải thưởng “Blogger thế giới” tại sự kiện danh giá này cũng khiến nhiều người “bán tín bán nghi”. Jolie Nguyễn cũng có mặt tại sự kiện Cannes năm nay - Ảnh: Internet Cụ thể vào tối 24/5, buổi lễ trao giải World Bloggers Awards (một phần trong khuôn khổ của LHP Cannes lần thứ 72) đã diễn ra trong sự mong chờ của người hâm mộ. Tại sự kiện này, Jolie Nguyễn đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký để giành giải thưởng “Blogger thế giới”.

Được biết, các ứng cử viên khác tại hạng mục này đều là những nhân vật có lượng follower “khủng” trên mạng xã hội và có tầm ảnh hưởng lớn đến công chúng. Chính vì vậy, chiến thắng của cô khiến nhiều người bất ngờ và không khỏi nghi ngờ về tính công bằng trong việc trao giải. Nhiều người cảm thấy khó tin trước chiến thắng của Jolie Nguyễn - Ảnh: Internet Sau khi tin tức về Jolie Nguyễn được truyền thông trong và ngoài nước đăng tải, nghi vấn người đẹp bỏ tiền tỷ để mua giải thưởng nhằm đánh bóng tên tuổi bỗng rộ lên.

Mới đây, sau nhiều ngày im lặng, Jolie Nguyễn đã chính thức lên tiếng về những ồn ào không hay này. “Cảm giác đầu tiên của mình khi nghe được tin đồn này là mình thấy… rất vui vì mọi người quan tâm tới mình. Còn việc mua giải hay không thì chắc chắn là không rồi. Các bạn thử nghĩ xem, nếu Jolie mua được thì cũng có rất nhiều bạn nổi tiếng ở châu Á có thể mua được. Tên tuổi và điều kiện của mình chưa là gì so với họ” – người đẹp chia sẻ trên Dân Việt. Người đẹp khẳng định không mua giải tại Cannes - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Jolie Nguyễn cũng chia sẻ rằng bản thân cô đang muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật nên sẽ cố gắng trau dồi bản thân hơn trong thời gian tới để không phụ lòng tin của người hâm mộ. Jolie Nguyễn (Nguyễn Phương Mai) sinh năm 1997 và từng giành giải Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc năm 2015. Cô sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng cực chuẩn 86 - 58 – 88. Được biết, Jolie Nguyễn từng thi đỗ vào trường đại học Macquarie (top 5 ngôi trường danh tiếng nhất tại Úc). Bên cạnh đó, người đẹp còn là một trong những cái tên nổi bật nhất của hội “Rich Kids of Viet Nam”.

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