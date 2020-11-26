Bị mỉa mai 'tại sao lấy ai cũng không cưới', Hồ Ngọc Hà đáp trả cực gắt

Hậu trường 26/11/2020 17:03

Bên cạnh những lời chúc hạnh phúc dành cho vợ chồng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, một anti-fan gây bức xúc khi để lại bình luận kém duyên.

Sau gần 1 tháng sinh con, ngày 25/11, ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi đăng ảnh gia đình đủ 5 thành viên. Đây cũng là lần đầu giọng ca "Cả một trời thương nhớ" công khai gương mặt hai con song sinh lên mạng. Nụ cười hạnh phúc của vợ chồng Kim Lý và Hồ Ngọc Hà chứng minh cho niềm hạnh phúc ngập tràn hiện tại của họ.

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Ảnh gia đình hạnh phúc vừa được Hà Hồ công khai nhân dịp sinh nhật - Ảnh: FB
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Kim Lý cầu hôn Hồ Ngọc Hà vào đầu tháng 11 vừa qua tại bệnh viện - Ảnh: FB

Ngay sau hình ảnh này, cặp đôi nhận được vô số lời chúc hạnh phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Nhiều sao Việt như: Đàm Vĩnh Hưng, Xuân Lan, Lý Quí Khánh, Dương Khắc Linh, Ốc Thanh Vân... bày tỏ lòng ngưỡng mộ với hạnh phúc của Hà Hồ.

Thế nhưng, trong vô số lời chúc tốt đẹp dành cho cặp đôi, một dân mạng để lại câu hỏi kém duyên: "Tại sao lấy ai cũng không cưới thế em???”. Ngay lập tức, bà mẹ ba con đáp một câu ngắn gọn nhưng không kém phần gay gắt: "Em không thích chị".

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Đây không phải lần đầu Hà Hồ bị anti-fan mỉa mai. Thay vì cho qua, bà mẹ 3 con thẳng thắn lên tiếng - Ảnh: Internet

Trước khi quyết định tiến đến hôn nhân và có con với tài tử phim "Hương ga", Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có 3 năm yêu nhau. Dù không ít lần vướng tin đồn trục trặc tình cảm, nhưng cái kết viên mãn hiện tại của cả hai khiến công chúng ngưỡng mộ. Theo chia sẻ, đầu năm 2020, cặp đôi đã đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp. 

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà và Kim Lý ca sĩ Hồ Ngọc Hà Hà Hồ

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