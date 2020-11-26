HOT: Á hậu Tường San cưới chồng ở tuổi 20, tiết lộ về hôn phu và phản ứng của gia đình hai bên

Hậu trường 26/11/2020 15:28

Thông tin Á hậu Tường San sắp lên xe hoa được chia sẻ rầm rộ khắp các trang mạng và thu hút sự chú ý lớn của công chúng.

Sau thời gian úp mở, trưa 26/11, Á hậu Tường San chính thức xác nhận chuyện sắp "lên xe hoa". Theo thông tin được báo chí đăng tải, nàng á hậu sẽ "theo chồng bỏ cuộc chơi" vào cuối tháng 11 này.

Thông tin này khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Bởi chân dài này chỉ đang ở độ tuổi đôi mươi và còn chưa kết thúc nhiệm kỳ. Theo chia sẻ, Tường San và bạn trai quen nhau được một thời gian, cô quyết định tiến đến hôn nhân vì cảm thấy đây là người phù hợp với mình.

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Á hậu Tường San xác nhận sẽ kết hôn vào cuối tháng 11 tới đây - Ảnh: Internet

Top 8 Hoa hậu Quốc tế 2019 cho biết, hai bên gia đình ủng hộ khi cặp đôi quyết định đi đến hôn nhân. Tường San cũng hé lộ, chồng sắp cưới hơn mình 9 tuổi và là một chàng trai khá thú vị.

Vì muốn sự riêng tư, hôn lễ của Tường San diễn ra kín đáo và không có truyền thông đến tác nghiệp. Theo đồn đoán, hôn lễ của chân dài sinh năm 2000 sẽ có sự hiện diện của loạt khách mời đình đám như: Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Á hậu Phương Nga, Thúy An, Thùy Tiên...

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Chồng sắp cưới của Tường San hơn cô 9 tuổi và được gia đình mai mối - Ảnh: Internet
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Nét đẹp tinh khôi, ngọt ngào của Á hậu họ Nguyễn - Ảnh: Internet

Tường San được biết đến khi giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Việt Nam 2019. Cô từng lọt top 8 Hoa hậu Quốc tế khi đại diện Việt Nam tham dự. Dù còn khá trẻ tuổi nhưng chân dài này đã có rất nhiều hoạt động nổi bật trong Vbiz. Cô được người hâm mộ ưu ái gọi là "nàng thơ" khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào đầy sức hút.

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