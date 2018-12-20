Bị gọi 'anh Tài' sau 17 năm chuyển giới, ca sĩ Cindy Thái Tài nổi cơn thịnh nộ: 'Nhân cách quá hạ đẳng'

Hậu trường 20/12/2018 15:28

Ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài tức giận lên tiếng đáp trả khi bị anti-fan mỉa mai gọi là "anh Tài".

Cindy Thái Tài là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam công khai chuyển giới. Để có được nhan sắc như hiện tại, cô đã chịu rất nhiều đau đớn khi phẫu thuật thay đổi giới tính từ nam sang nữ để có thể sống với con người thật của mình và hi vọng được công chúng đón nhận.

Bị gọi 'anh Tài' sau 17 năm chuyển giới, ca sĩ Cindy Thái Tài nổi cơn thịnh nộ: 'Nhân cách quá hạ đẳng' - Ảnh 1
Ở tuổi 37, Cindy Thái Tài vẫn rất tự tin với nhan sắc của mình. Cô nhận được khá nhiều sự yêu mến của công chúng nhờ giọng hát ấm áp nhưng đầy nội lực - Ảnh: FBNV

Sau 17 năm chuyển giới, cô đã dần được công chúng đón nhận với vai trò một nữ ca sĩ. Tuy nhiên, vẫn còn một số anti-fan tỏ ý mỉa mai, lấy chuyện giới tính ra để chọc ghẹo chân dài này.

Mới đây, Cindy Thái Tài bất ngờ chia sẻ về việc bị một dân mạng kém duyên gọi là “anh Tài”. Trước lời mỉa mai của anti-fan, cô bức xúc: “Cám ơn em đã chứng minh hùng hồn cho chị và mọi người thấy sự giáo dục của gia đình em đã tạo nên một nhân cách hạ đẳng trong em hiện tại".

Bị gọi 'anh Tài' sau 17 năm chuyển giới, ca sĩ Cindy Thái Tài nổi cơn thịnh nộ: 'Nhân cách quá hạ đẳng' - Ảnh 2

Bị gọi 'anh Tài' sau 17 năm chuyển giới, ca sĩ Cindy Thái Tài nổi cơn thịnh nộ: 'Nhân cách quá hạ đẳng' - Ảnh 3
Nữ ca sĩ thẳng thắn lên tiếng đáp trả khi bị gọi là 'anh Tài' - Ảnh: FBNV

Dưới chia sẻ của nữ ca sĩ chuyển giới, nhiều dân mạng cũng tỏ ra bức xúc thay cho cô. Không ít ý kiến cho rằng, người này quá vô duyên khi phát ngôn như vậy.

Bị gọi 'anh Tài' sau 17 năm chuyển giới, ca sĩ Cindy Thái Tài nổi cơn thịnh nộ: 'Nhân cách quá hạ đẳng' - Ảnh 4
Phản ứng của cô nhận được sự đồng tình của bạn bè, người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Một tài khoản nữ bức xúc: "Người ta là phụ nữ mà xưng hô là anh. Chắc nó bị thần kinh".

“Học ăn học nói học gói học mở. Có nhiều người cứ thích chọc ngoáy người khác mới thấy hạnh phúc hay sao ý nhỉ. Tay nhanh hơn não là vậy. Kệ nó đi chị à, em luôn ngưỡng mộ những người như chị", một người khác lên tiếng.

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