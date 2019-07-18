Bị ghét cay ghét đắng trong ‘Về nhà đi con’, Nhã ‘tiểu tam’ đăng đàn nói về tình yêu lại khiến chị em gật gù tâm đắc

Trên trang cá nhân, nàng “tiểu tam” trong “Về nhà đi con” - nữ diễn viên Quỳnh Nga bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ về quan niệm trong tình yêu.

Gần 70 tập phát sóng, “Về nhà đi con” đang ngày càng thu hút sự chú ý của khán giả với nhiều tình tiết gay cấn. Sự xuất hiện của Nhã do diễn viên Quỳnh Nga thủ vai đã đẩy mối quan hệ của Thư (Bảo Thanh) và Vũ (Quốc Trường) rơi vào bế tắc. Chính vì vậy, Nhã trở thành “kẻ thứ 3” bị khán giả ghét cay ghét đắng trên phim.

Nhân vật Nhã của Quỳnh Nga đang bị khán giả ghét nhất nhì phim - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, Quỳnh Nga lại nhận được sự ủng hộ và đồng tình của không ít chị em khi đăng đàn chia sẻ đầy triết lý về tình yêu. Cụ thể trên trang cá nhân, người đẹp viết: “Có lẽ trong tình yêu phụ nữ luôn là kẻ dại khờ. Lúc yêu, họ thường xem tình yêu là tất cả sự sống đến nỗi quên cả chính bản thân mình, quên cả việc yêu thương bản thân mình.

Để rồi khi tình yêu đổi thay, khi người yêu quay gót ra đi thì người phụ nữ cảm thấy như mất tất cả. Phụ nữ khi yêu, họ chuyển hết từ cái dại này sang cái dại khác. Một nữ văn sĩ nói rằng, đàn bà khi nào còn yêu thì vẫn còn khổ, chỉ khi hết yêu thì mới hết ngu”.

Bài đăng gây chú ý của Quỳnh Nga - Ảnh: Internet

Cư dân mạng đồng tình trước chia sẻ về tình yêu của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của nữ diễn viên Quỳnh Nga, cư dân mạng đồng loạt thể hiện sự đồng cảm và gật gù tâm đắc với quan niệm phụ nữ luôn là người thiệt thòi trong tình yêu. “Chỉ trách đàn ông thôi, phụ nữ khờ lắm”, “Đúng rồi, phụ nữ khi yêu ai cũng vậy cả”... một số bình luận của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-ghet-cay-ghet-dang-trong-ve-nha-di-con-nha-tieu-tam-dang-dan-noi-ve-tinh-yeu-lai-khien-chi-em-gat-gu-tam-dac-331502.html