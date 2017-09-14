Gái 3 con Jennifer Phạm lần đầu tiên khoe giọng hát tại một sự kiện khiến cho tất cả các khách mời phải tròn mắt ngạc nhiên.
Nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng làm MC duyên dáng, tuy nhiên ít ai biết Jennifer Phạm còn có khả năng ca hát rất chuyên nghiệp.
Mới đây, xuất hiện tại buổi lễ công bố chương trình Bí quyết sống khỏe ngay từ tổ ấm tại TP HCM, Jennifer Phạm diện bộ váy sexy màu bạc và thể hiện ca khúc Lời của ánh mắt cùng vũ đoàn. Đây là lần đầu tiên bà mẹ ba con xuất hiện trước mắt công chúng với vai trò ca sĩ.
Cô khiến nhiều khán giả có mặt tại hội trường hết sức bất ngờ bởi giọng hát mượt mà, trong trẻo và không hề phô khi lên những nốt cao. Với đôi chân dài miên man và kinh nghiệm tham gia chương trình Bước nhảy Hoàn vũ, Jennifer Phạm 'đốt mắt' người xem bởi những bước nhảy điêu luyện như một ca sĩ thực thụ.
Clip Jennifer Phạm khoe giọng hát và vũ đạo bốc lửa