Nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng làm MC duyên dáng, tuy nhiên ít ai biết Jennifer Phạm còn có khả năng ca hát rất chuyên nghiệp.

Mới đây, xuất hiện tại buổi lễ công bố chương trình Bí quyết sống khỏe ngay từ tổ ấm tại TP HCM, Jennifer Phạm diện bộ váy sexy màu bạc và thể hiện ca khúc Lời của ánh mắt cùng vũ đoàn. Đây là lần đầu tiên bà mẹ ba con xuất hiện trước mắt công chúng với vai trò ca sĩ.