Bất ngờ trước khả năng vũ đạo điêu luyện và giọng hát tuyệt vời của Jennifer Phạm

Hậu trường 14/09/2017 17:19

Gái 3 con Jennifer Phạm lần đầu tiên khoe giọng hát tại một sự kiện khiến cho tất cả các khách mời phải tròn mắt ngạc nhiên.

Nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng làm MC duyên dáng, tuy nhiên ít ai biết Jennifer Phạm còn có khả năng ca hát rất chuyên nghiệp.

Mới đây, xuất hiện tại buổi lễ công bố chương trình Bí quyết sống khỏe ngay từ tổ ấm tại TP HCM, Jennifer Phạm diện bộ váy sexy màu bạc và thể hiện ca khúc Lời của ánh mắt cùng vũ đoàn. Đây là lần đầu tiên bà mẹ ba con xuất hiện trước mắt công chúng với vai trò ca sĩ.

Cô khiến nhiều khán giả có mặt tại hội trường hết sức bất ngờ bởi giọng hát mượt mà, trong trẻo và không hề phô khi lên những nốt cao. Với đôi chân dài miên man và kinh nghiệm tham gia chương trình Bước nhảy Hoàn vũ, Jennifer Phạm 'đốt mắt' người xem bởi những bước nhảy điêu luyện như một ca sĩ thực thụ.

Clip Jennifer Phạm khoe giọng hát và vũ đạo bốc lửa 

 

Bất ngờ trước khả năng vũ đạo điêu luyện và giọng hát tuyệt vời của Jennifer Phạm - Ảnh 1
Jennifer Phạm lần đầu tiên khoe giọng hát trong trẻo khiến nhiều người ngạc nhiên - Ảnh: Tiên Nguyễn/Ngoisao.net

Bất ngờ trước khả năng vũ đạo điêu luyện và giọng hát tuyệt vời của Jennifer Phạm - Ảnh 2
Bà mẹ ba con sở hữu thân hình nuột nà đáng mơ ước - Ảnh: Tiên Nguyễn/Ngoisao.net

Bất ngờ trước khả năng vũ đạo điêu luyện và giọng hát tuyệt vời của Jennifer Phạm - Ảnh 3
Jennifer Phạm thể hiện những bước nhảy điêu luyện cùng vũ đoàn - Ảnh: Tiên Nguyễn/Ngoisao.net

Bất ngờ trước khả năng vũ đạo điêu luyện và giọng hát tuyệt vời của Jennifer Phạm - Ảnh 4
Nhờ kinh nghiệm tham gia chương trình Bước nhảy Hoàn vũ trước đó, Jennifer Phạm không hề tỏ ra lúng túng khi phải vừa hát vừa nhảy - Ảnh: Tiên Nguyễn/Ngoisao.net

Bất ngờ trước khả năng vũ đạo điêu luyện và giọng hát tuyệt vời của Jennifer Phạm - Ảnh 5
Gái 3 con Jennifer Phạm sexy 'đốt mắt' người xem - Ảnh: Tiên Nguyễn/Ngoisao.net

Bất ngờ trước khả năng vũ đạo điêu luyện và giọng hát tuyệt vời của Jennifer Phạm - Ảnh 6
Cô biểu diễn chuyên nghiệp như một ca sĩ - Ảnh: Tiên Nguyễn/Ngoisao.net

Bất ngờ trước khả năng vũ đạo điêu luyện và giọng hát tuyệt vời của Jennifer Phạm - Ảnh 7
Vẻ đẹp nóng bỏng của nàng Hoa hậu đa tài - Ảnh: Tiên Nguyễn/Ngoisao.net

Bất ngờ trước khả năng vũ đạo điêu luyện và giọng hát tuyệt vời của Jennifer Phạm - Ảnh 8
Jennifer Phạm được ngưỡng mộ vì dù đã qua 3 lần sinh nở nhưng vẫn quyến rũ hút hồn - Ảnh: Tiên Nguyễn/Ngoisao.net

Bà mẹ 3 con Jennifer Phạm gây choáng khi diện bikini 'ăn đứt gái 18' tạo dáng táo bạo bên bể bơi

Bà mẹ 3 con Jennifer Phạm gây choáng khi diện bikini 'ăn đứt gái 18' tạo dáng táo bạo bên bể bơi

Dù đã là bà mẹ 3 con nhưng Jennifer Phạm vẫn khiến nhiều chị em phải ganh tỵ với vóc dáng cân đối của mình. Đặc biệt, nhiều người không thể rời mắt khi cô diện bikini khoe 3 vòng nóng bỏng.

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