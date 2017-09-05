Bà mẹ 3 con Jennifer Phạm gây choáng khi diện bikini 'ăn đứt gái 18'

Dù đã là bà mẹ 3 con nhưng Jennifer Phạm vẫn khiến nhiều chị em phải ganh tỵ với vóc dáng cân đối của mình. Đặc biệt, nhiều người không thể rời mắt khi cô diện bikini khoe 3 vòng nóng bỏng.