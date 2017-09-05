Bà mẹ 3 con Jennifer Phạm gây choáng khi diện bikini 'ăn đứt gái 18'

Dù đã là bà mẹ 3 con nhưng Jennifer Phạm vẫn khiến nhiều chị em phải ganh tỵ với vóc dáng cân đối của mình. Đặc biệt, nhiều người không thể rời mắt khi cô diện bikini khoe 3 vòng nóng bỏng.
Mới đây, Jennifer Phạm vừa chia sẻ trên trang Facebook cá nhân loạt ảnh khi cô cùng gia đình đi nghỉ dưỡng. Bà mẹ 3 con khiến nhiều người trầm trồ khi diện bikini nóng bỏng ăn đứt gái 18.
Ca sĩ Quang Dũng tiết lộ: Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh và vợ cũ - Jennifer Phạm từng có thời gian dài không nhìn mặt nhau.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-me-3-con-jennifer-pham-gay-choang-khi-dien-bikini-an-dut-gai-18-tao-dang-tao-bao-ben-be-boi-232965.html