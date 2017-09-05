Bà mẹ 3 con Jennifer Phạm gây choáng khi diện bikini 'ăn đứt gái 18' tạo dáng táo bạo bên bể bơi

Giải trí 05/09/2017 12:06

Dù đã là bà mẹ 3 con nhưng Jennifer Phạm vẫn khiến nhiều chị em phải ganh tỵ với vóc dáng cân đối của mình. Đặc biệt, nhiều người không thể rời mắt khi cô diện bikini khoe 3 vòng nóng bỏng.

Mới đây, Jennifer Phạm vừa chia sẻ trên trang Facebook cá nhân loạt ảnh khi cô cùng gia đình đi nghỉ dưỡng. Bà mẹ 3 con khiến nhiều người trầm trồ khi diện bikini nóng bỏng ăn đứt gái 18.

Bà mẹ 3 con Jennifer Phạm gây choáng khi diện bikini 'ăn đứt gái 18'
Hình ảnh nóng bỏng của Jennifer Phạm khi đi nghỉ dưỡng cùng chồng và các con - Ảnh: Internet

Bà mẹ 3 con Jennifer Phạm gây choáng khi diện bikini 'ăn đứt gái 18'
Bà mẹ 3 con tự tin tạo dáng chụp ảnh bên cạnh ông xã Đức Hải - Ảnh: Internet

Bà mẹ 3 con Jennifer Phạm gây choáng khi diện bikini 'ăn đứt gái 18'
Vợ cũ ca sĩ Quang Dũng tự tin khoe thân hình bốc lửa trước bể bơi - Ảnh: Internet

Bà mẹ 3 con Jennifer Phạm gây choáng khi diện bikini 'ăn đứt gái 18'
Cô từng chia sẻ bản thân tăng đến 20 kg khi sinh con; nhưng, hiện tại Jennifer Phạm đã giảm được 13 kg - Ảnh: Internet

Bà mẹ 3 con Jennifer Phạm gây choáng khi diện bikini 'ăn đứt gái 18'
Bà mẹ 2 con chia sẻ, để giữ được vóc dáng cân đối, cô hạn chế tinh bột trong thực đơn hàng ngày của mình - Ảnh: Internet

Bà mẹ 3 con Jennifer Phạm gây choáng khi diện bikini 'ăn đứt gái 18'
Ngoài ra, người đẹp cũng kết hợp với chế độ tập luyện khoa học mỗi ngày - Ảnh: Internet

Bà mẹ 3 con Jennifer Phạm gây choáng khi diện bikini 'ăn đứt gái 18'
Không thể rời mắt khi nhìn vào thân hình nóng bỏng này của bà xã doanh nhân Đức Hải - Ảnh: Internet

Bà mẹ 3 con Jennifer Phạm gây choáng khi diện bikini 'ăn đứt gái 18'
Ngắm nhìn loạt ảnh này, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ vẻ đẹp không tuổi của Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 - Ảnh: Internet

Nhắc đến vợ cũ Jennifer Phạm, Quang Dũng tiết lộ sự thật gây choáng sau nhiều năm 'đường ai nấy đi'

Nhắc đến vợ cũ Jennifer Phạm, Quang Dũng tiết lộ sự thật gây choáng sau nhiều năm 'đường ai nấy đi'

Ca sĩ Quang Dũng tiết lộ: Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh và vợ cũ - Jennifer Phạm từng có thời gian dài không nhìn mặt nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Jennifer Phạm hoa hậu châu á tại mỹ 2006 Jennifer Phạm diện bikini vợ cũ quang dũng

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 52 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 52 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 52 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ