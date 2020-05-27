Bảo Thanh khoe ảnh hiếm gần 10 năm trước, bụng bầu to đùng vẫn bay nhảy trên sân khấu

Hậu trường 27/05/2020 15:58

Đây là lần hiếm hoi diễn viên Bảo Thanh chia sẻ ảnh bầu con trai đầu lòng nhiều năm trước. Thời điểm này, cô đang mang thai được 5 tháng nhưng vẫn hết mình vì vai diễn.

Trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh thu hút sự chú ý khi chia sẻ ảnh bầu nhiều năm trước. Đây là bức ảnh hiếm được nữ diễn viên "Về nhà đi con" giấu kỹ. Theo chia sẻ, đó là bức ảnh "tử tế" duy nhất còn lại khi mang bầu con trai ở tháng thứ 5 thai kỳ. Được biết, lúc này Bảo Thanh vẫn đang là sinh viên của trường sân khấu điện ảnh. Dù cơ thể khá nặng nề nhưng cô vẫn không nề hà và bay nhảy trên sân khấu.

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Ảnh hiếm được nữ diễn viên chia sẻ lúc bầu bí - Ảnh: FB

"Chắc đây là tấm ảnh tử tế duy nhất của mình hồi mang bầu em Bin Bảo. Macbeth bầu 5 tháng. Bài thi học kỳ Kịch cổ điển nước ngoài. Bụng to đùng vẫn bay nhảy trên sân khấu. Bonus thêm 1 cú nhảy từ trên bục cao xuống đất. Hú hồn hú vía. Quần chúng bên trong ngồi làm tiếng động. Quần chúng bên ngoài mặc áo hóa trang làm ma quỷ. Nhớ quá K28 huyền thoại. Chiếc váy tự cắt may cho vừa với bụng... Tự hào về bản thân thế chứ lị", cô nhớ lại.

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Tình cảm mặn nồng của cặp đôi sau 9 năm cưới - Ảnh: FB

Bức ảnh bầu được nữ diễn viên đăng tải thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Mọi người khen ngợi sự tươi trẻ, khỏe khoắn của cô. Nhìn ảnh có vẻ Bảo Thanh không tăng cân nhiều, nhưng thực tế cô lên tận 20kg.

Nữ diễn viên tâm sự thêm về chuyện bầu bí: "Có ai bầu lên 20kg như tui không. Rồi các mẹ nghĩ xem làm cách nào mà không dám ăn con vẫn đủ chất. Lấy đâu ra nhỉ. Huhu. Vẫn phải ăn mà. Cơ địa mẹ dễ béo thì vẫn béo thôi. Con khỏe là mừng rồi phải không các mẹ".

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Dù bận rộn nhưng Bảo Thanh vẫn lo chu toàn việc gia đình - Ảnh: FB

Bảo Thanh là gương mặt quen thuộc của khán giả màn ảnh phía Bắc. Lập gia đình khi chỉ mới 21 tuổi, hiện tại cô đã có một cậu con trai 9 tuổi. Cuộc sống gia đình êm ấm giúp cô an tâm theo đuổi đam mê nghệ thuật và ghi dấu ấn với loạt tác phẩm như: Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con...

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