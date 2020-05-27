Bảo Thanh khoe ảnh hiếm gần 10 năm trước, bụng bầu to đùng vẫn bay nhảy trên sân khấu

Trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh thu hút sự chú ý khi chia sẻ ảnh bầu nhiều năm trước. Đây là bức ảnh hiếm được nữ diễn viên "Về nhà đi con" giấu kỹ. Theo chia sẻ, đó là bức ảnh "tử tế" duy nhất còn lại khi mang bầu con trai ở tháng thứ 5 thai kỳ. Được biết, lúc này Bảo Thanh vẫn đang là sinh viên của trường sân khấu điện ảnh. Dù cơ thể khá nặng nề nhưng cô vẫn không nề hà và bay nhảy trên sân khấu.

Ảnh hiếm được nữ diễn viên chia sẻ lúc bầu bí - Ảnh: FB

"Chắc đây là tấm ảnh tử tế duy nhất của mình hồi mang bầu em Bin Bảo. Macbeth bầu 5 tháng. Bài thi học kỳ Kịch cổ điển nước ngoài. Bụng to đùng vẫn bay nhảy trên sân khấu. Bonus thêm 1 cú nhảy từ trên bục cao xuống đất. Hú hồn hú vía. Quần chúng bên trong ngồi làm tiếng động. Quần chúng bên ngoài mặc áo hóa trang làm ma quỷ. Nhớ quá K28 huyền thoại. Chiếc váy tự cắt may cho vừa với bụng... Tự hào về bản thân thế chứ lị", cô nhớ lại.