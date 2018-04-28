Bẵng đi một thời gian, Nguyệt Ánh bất ngờ khoe bụng bầu lùm lùm với chồng Ấn Độ

Chia sẻ niềm vui mang thai con đầu lòng với chồng Ấn Độ cách đây khoảng 2 tháng nhưng đây là lần đầu tiên diễn viên Nguyệt Ánh công khai bụng bầu lớn trên mạng xã hội.

Sau 1 năm về chung nhà với ông xã người Ấn Độ, Nguyệt Ánh hạnh phúc thông báo mang thai con đầu lòng cách đây vài tháng. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Cổng mặt trời khiến người hâm mộ hào hứng khi cập nhật hình ảnh mới nhất của mình. Dễ dàng nhận ra, chỉ sau một thời gian ngắn, cơ thể Nguyệt Ánh đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ kích thước vòng hai tăng mà gương mặt của cô cũng trở nên bầu bĩnh hơn trước.

Diễn viên Nguyệt Ánh khoe bụng bầu lớn với người hâm mộ - Ảnh: FBNV

“Cảm nhận được sự thay đổi tuyệt vời trên cơ thể từng giờ, từng ngày vì cảm nhận được cách con đạp, suy nghĩ của con, con thức hay con ngủ và có thể trò chuyện cùng con hàng giờ. Cùng tranh luận xem con giống mẹ hay giống ba nhưng mẹ biết chắc rằng khi nhìn thấy con sẽ là nụ cười hạnh phúc của ba mẹ”, Nguyệt Ánh chia sẻ tâm trạng hiện tại của mình khi sắp chào đón con đầu lòng.

Sau khi kết hôn Nguyệt Ánh thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng chồng vui vẻ đi du lịch trong và ngoài nước - Ảnh: FBNV

Dễ dàng nhận ra, nữ diễn viên đã thay đổi khá nhiều so với lúc mới công khai mang thai - Ảnh: FBNV

Hình ảnh của cô nàng nhận được khá nhiều sự quan tâm của công chúng. Đặc biệt, diễn viên Kha Ly và Thúy Diễm cũng vui vẻ gửi lời hỏi thăm đến Nguyệt Ánh.

Không chỉ người hâm mộ mà diễn viên Kha Ly và Thúy Diễm cũng bình luận về bụng bầu lớn của Nguyệt Ánh - Ảnh: FBNV

Nguyệt Ánh 'Cổng mặt trời' lộ bụng bầu lùm lùm sau 1 năm kết hôn Mới đây trong một đoạn livestream, Nguyệt Ánh đã để lộ bụng bầu khá to dù diện chiếc đầm rộng.

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