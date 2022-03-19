Bạn thân Phi Nhung tiết lộ chuyện bị khối u thanh quản, chấp nhận mạo hiểm để làm phẫu thuật 

Hậu trường 19/03/2022 20:19

Trizzie Phương Trinh khiến bạn bè và nhiều khán giả bất ngờ khi tiết lộ về tình trạng sức khỏe của mình, trong chia sẻ, bạn thân Phi Nhung cho biết cô phát hiện có khối u ở thanh quản và phải mạo hiểm để thực hiện ca phẫu thuật rủi ro.

Mới đây, nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh bất ngờ tái ngộ bên ca sĩ Anh Thơ, cả 2 nữ ca sĩ đã cùng nhau phát sóng một buổi livestream và chia sẻ về nhiều điều trong cuộc sống. Trong cuộc trò chuyện, vợ cũ Bằng Kiều gây lo lắng khi tiết lộ tình hình sức khỏe của mình. 

Theo đó, Trizzie Phương Trinh cho biết dây thanh quản của mình vốn có vấn đề, trước đây từng trải qua 1 lần mổ. Trên dây thanh quản của nữ ca sĩ sau đó có một vết sẹo khá lớn khiến hai dây này không khít vào được, dẫn đến việc cô bị khàn giọng. 

Bạn thân Phi Nhung tiết lộ chuyện bị khối u thanh quản, chấp nhận mạo hiểm để làm phẫu thuật  - Ảnh 1

Tuy nhiên, trong lần đi kiểm tra vừa qua, nữ ca sĩ bất ngờ phát hiện ra thêm một khối u nhỏ trong họng và lập tức phải mổ để cắt đi. Bạn thân Phi Nhung được bác sĩ giới thiệu với cô một công nghệ mới để cô có thể khắc phục giọng nói khàn đặc trước đó của mình. Trizzie Phương Trinh được tiêm một chất làm đầy để dây thanh đới phình ra, đầy lại rồi cả hai khít được với nhau.

Tuy nhiên quá trình tiêm chất làm đầy không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Chỉ cần sai vị trí 1 chút đã có thể khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng tồi tệ. Trizzie Phương Trinh thú nhận, khi nhìn thấy mũi kim tiêm cô vô cùng sợ hãi, mãi mới trấn tĩnh lại để tiếp tục thực hiện.

Bạn thân Phi Nhung tiết lộ chuyện bị khối u thanh quản, chấp nhận mạo hiểm để làm phẫu thuật  - Ảnh 2

May mắn là cuối cùng mọi chuyện đều tốt đẹp, giờ đây giọng nữ ca sĩ đã đỡ khàn hơn. Chia sẻ thêm về lý do thanh quản mình thường xuyên có vấn đề, Trizzie Phương Trinh thú thật: “Hồi trẻ tôi hát nhạc mạnh nhiều, phải lên nốt cao nhiều khiến dây thanh bị bào mòn, không khép vào được nữa, giọng khàn đi. Tôi đi phẫu thuật xong để lại sẹo, khàn đặc.

Trong ba năm đầu sau phẫu thuật, tôi phải bỏ nghề, không hát được, giọng nói tệ hơn giờ rất nhiều. Mãi về sau tôi mới từ từ đi hát được, nhưng vẫn không được như trước. Sau một thời gian đi hát lại, giọng tôi càng khàn hơn nên tôi phải đi khám tiếp” - Trizzie Phương Trinh tiết lộ về bệnh tình. 

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